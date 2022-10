Meghan Trainor da la sorpresa con ‘Takin’ It Back’, su nuevo álbum

Meghan Trainor ha vuelto por todo lo alto. La artista y productora estadounidense publicó el pasado viernes 21 de octubre su nuevo disco, Takin’ It Back , un álbum muy esperado que tras su lanzamiento no tardó en convertirse en un éxito en todas

La intérprete de All About That Base y Dear Future Husband regresa a sus orígenes con su nuevo álbum, titulado Takin’ It Back. Un disco que además se trata del primer lanzamiento discográfico de la cantante desde antes de la pandemia, el álbum Treat Myself publicado en enero del año 2020.

Desde entonces Meghan Trainor ha estado trabajando en su nuevo disco, y en regresar al sonido que tenía en sus inicios. Un sonido que la llevó a lo más alto de la industria musical, y cuyo trono quiere recuperar con este nuevo álbum de estudio.

My 4th album #TakinItBack is out now😭 Thank you to every single person who worked on this album (you know who you are and I love you forever😘) Thank you to the fans for keeping me going! And thank you to my family and my sweet baby boy Riley for inspiring me to work harder 💖 pic.twitter.com/L8TTuBpe9A

— Meghan Trainor (@Meghan_Trainor) October 21, 2022