Meghan Trainor consigue hacer historia con ‘Made You Look’, su single

Meghan Trainor lo ha vuelto a hacer. La artista estadounidense continúa arrasando en las listas de venta con su último single, Made You Look, incluso aunque ya hayan pasado dos meses desde su lanzamiento. De esta forma, recientemente ha alcanzado un nuevo número uno.

En cuestión de semanas, Made You Look se convirtió en uno de los temas más virales del 2022. Un nuevo logro para la artista, que alcanzó el top global de la prestigiosa lista estadounidense de Billboard, algo que le ha emocionado mucho.

Made You Look se ha consolidado como una de las canciones más importantes a nivel mundial. De esta forma, ha entrado en la lista ‘Billboard 200 Global’, concretamente en el puesto número diez. “Estaré llorando todo el día”, escribía la artista antes de agradecer a sus fans su apoyo incondicional.

.@Meghan_Trainor’s “Made You Look” reaches a new peak of #12 on the Billboard Hot 100. pic.twitter.com/CrwQNqN5cw — Pop Crave (@PopCrave) January 10, 2023

Made You Look fue lanzado como el primer single oficial de su quinto álbum de estudio, Takin’ It Back. Una canción que no tardó en volverse viral en todas las plataformas digitales, y especialmente en las redes sociales, concretamente en Tik Tok.

Esta canción de Meghan Trainor cuenta con varias versiones, tanto a nivel visual como vocal, pues la artista estadounidense no dudó en sacarle el máximo partido a la gran acogida que estaba teniendo la canción en las plataformas digitales.

Al poco de su estreno, Meghan lanzó un segundo videoclip de Made You Look. Y en Navidad lanzó una versión a capella junto a varios amigos. Mientras que hace un par de semanas lanzó la última versión, en esta ocasión, un remix que también ha tenido un gran éxito.