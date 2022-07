‘MasterChef’: ¿Quién es el ganador de la décima edición?

MasterChef 10 finalizó este lunes su décima edición con una final de infarto. Cuatro concursantes lucharon por el premio del concurso, en una noche en la que los finalistas lo dieron todo hasta último momento, siendo la final más reñida hasta la fecha.

Verónica, David, Adrián y María fueron los cuatro finalistas que consiguieron llegar a la final, tras una de las ediciones más duras y exigentes que se recuerdan, pues ya advertían Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera que sería la edición más complicada de todas, y así ha sido.

En primer lugar, los cuatro finalistas se enfrentaron a replicar la elaboración de Carlos Maldonado, ganador de la tercera edición de anónimos, y el primer concursante en ganar una estrella Michelin. María Lo ganaba esta prueba y se convertía directamente en la primera duelista de la noche.

María Lo se convierte en la ganadora de la décima edición de MasterChef España. ¡Felicidades campeona! https://t.co/5KB3O2GWnE @marialomchef10 #MasterChef10 pic.twitter.com/ZVaf2jECUt — MasterChef (@MasterChef_es) July 18, 2022

Tras esa prueba, los tres aspirantes restantes viajaron hasta el Celler de Can Roca. Allí cocinaron para los jueces de MasterChef de países como Ecuador, Polonia o Marruecos. Finalmente, Verónica ganó esta prueba y se convirtió en la segunda duelista de la noche.

Las dos grandes finalistas tuvieron que crear un menú completo con un entrante, un plato principal y un postre. Además de Pepe, Jordi y Samanta, Ferrán Adriá se unió al jurado para decidir el nombre de la ganadora de la décima edición.

María Lo y Verónica, protagonizaron la prueba final “más reñida hasta la fecha”, tal y como confesó después Samantha. Una prueba tras la cual, la primera de ellas se convirtió en la ganadora de Masterchef 10.

«¡¡¡Soy la ganadora de MasterChef 10!!! No me lo creo, ¡¡¡qué maravilla!!! Es muy fuerte. Es mi sueño, he cumplido un sueño. Es la experiencia más importante de mi vida», reconoció María Lo muy emocionada aún sin creerse lo que acababa de ocurrir.