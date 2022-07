‘MasterChef 10’: ¿Quién fue el concursante expulsado ayer?

La 1 de Televisión Española emitió este lunes la semifinal de MasterChef 10. Los cinco aspirantes lucharon por hacerse un hueco en la final, sin embargo, solo lo consiguieron tres. David, María Lo, Verónica y Adrián, quedándose Patricia a las puertas de la final del concurso.

María Lo fue la primera finalista: «Hoy digo abiertamente que me merezco esa plaza en la final. Voy a grabar mi prueba y me la voy a poner todo el rato, estoy muy tranquila», celebró la concursante. De esta forma, sus compañeros se enfundaron en los delantales negros para luchar por una plaza en la final.

Bajo la atenta mirada del ex concursante de Masterchef Celebrity Santiago Segura y de Damian Allsop, el chocolatero de El Celler de Can Roca y Casa Cacao, los concursantes recrearon un complicado postre del chef, donde la técnica y la precisión eran claves para su buen desarrollo.

Adrián se convierte en el último finalista de la décima edición de MasterChef https://t.co/5KB3O2GWnE @adrianmchef10 #MasterChef10 pic.twitter.com/zY2TLiZdJs — MasterChef (@MasterChef_es) July 11, 2022

Desde el principio de la prueba de eliminación, Patricia se mostró muy perdida. La concursante desesperó tanto al jurado como a su compañera María Lo, y finalmente la catalana se convirtió en la última expulsada de MasterChef 10.

La joven se quedaba a las puertas de la final y no podía contener las lágrimas al despedirse del programa: «No puedo decir que esté orgullosa por la manera en la que he terminado el concurso. Y bueno, quedarse rozando la final pues es difícil», aseguraba Patricia antes de abandonar las cocinas.

De esta forma, el próximo lunes tendrá lugar la final de la décima edición del concurso. Una final en la que que volverá a contar con la presencia de Ferrán Adriá y con Carlos Maldonado, ganador de la tercera edición, quien entregará al vencedor el ansiado premio.