‘MasterChef Celebrity’: ¿Quién ha sido el concursante expulsado ayer?

La 1 de Televisión Española emitió este lunes nueva entrega de MasterChef Celebrity, donde los aspirantes se volvieron a enfrentar a exigentes retos culinarios. En la primera prueba, tuvieron que elaborar platos en referencia al refranero popular, mientras que en la prueba de exteriores viajaron hasta Mérida y finalmente los delantales negros se enfrentaron a la cocina de fusión.

Una última prueba que se le atragantó a Ruth Lorenzo, y tras la cual, los jueces decidieron que debía convertirse en la concursante expulsada de la noche. En esta prueba, los delantales negros se enfrentaron a una Caja Misteriosa con varias banderas y con la que tenían que elaborar un plato libre, con elementos típicos de los países que les habían tocado.

La artista y representante de España en Eurovisión 2014 se convirtió en la tercera expulsada del programa. Y todo después de que la prueba se le complicase demasiado al fallarle la fusión de sabores españoles y orientales en la elaboración de un «wok a la murciana».

Hoy despedimos de las cocinas de #MCCelebrity a @RuthLorenzo. Gracias por compartir con nosotros tu magia, cariño, talento e ilusión. ¡Te queremos! https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/HPVOcOwad9 — MasterChef (@MasterChef_es) September 26, 2022

«Tu plato no estaba mal, pero no era lo que habíamos pedido. No nos ha transportado ese tipo de cocina ‘cañi-oriental’ especiada, picantona, sabrosa, gustosa… Tenía más de Murcia que de la otra parte oriental, que era lo que pedíamos», le dijo Pepe Rodríguez tras probar su plato.

La salida de Ruth Lorenzo dejó desbastados a sus compañeros, especialmente a Lorena Castell y a Daniela Santiago. A pesar de todo, la artista dejó la puerta abierta a una posible vuelta en la repesca: «Soy una luchadora que nunca jamás me rindo y que voy a estar cocinando mucho por si acaso vuelvo».

«Me llevo la oportunidad de hacer algo que no es mi día a día. La industria de la música es feroz, para las mujeres sobre todo. El haber estado entretenida, cocinando, aprendiendo… Me llevo las miraditas de Jordi y pasar por esta experiencia, que es un volcán de emociones. Espero que mi madre se sienta orgullosa», expresó Ruth Lorenzo antes de abandonar las cocinas de MasterChef Celebrity.