El Hormiguero ha cerrado la semana con la visita del actor Mario Casas a su plató en la noche del jueves 20 de febrero. El motivo de su vista era promocionar la película El secreto del orfebre, que estará en cines el 28 de febrero, y de la que es protagonista. El gallego, gran amigo del programa y de Pablo Motos, ha aparecido en el plató con una imagen completamente distinta a la que se esperaba de él, luciendo bigote y nuevo peinado, por lo que ha sido imposible dejar pasar este detalle, siendo la primera pregunta de la noche. Tal y como ha explicado, esta imagen la lleva por obligación de los guionistas: «Si no estuviera con una peli, no lo llevaría, no soy mucho de bigotes. Me gusta más afeitadito». El presentador no ha podido evitar la oportunidad para lanzarle una broma, sabiendo que no le iba a molestar: «Si te pongo una gorra eres Mario Bros».

Tras las bromas, ambos se han centrado durante unos minutos en el argumento de su película. En palabras de Casas, se trata de «una historia de amor, romántica, preciosa. Pelis como las de antes, de amor, de enamorarte. Yo interpreto a un orfebre que se llama Juan Pablo, en la peli empiezo cuando tengo 18 años y vivo un amor de estos de verano con una mujer». Aunque no acaba ahí la historia: «Cuando acaba el verano nos separamos, 20 años después volveré a este pueblo y me reencontraré de nuevo con esa mujer». La confianza es tanta, que el presentador valenciano le ha felicitado por ser el mejor resumen de una película que ha hecho en sus muchas visitas al programa.

Al hablar de primeros amores en la película, Motos le ha preguntado a su invitado si recordaba su primer amor. «Sí, tendría 12, 13 años. Era en Marina D’or Ciudad de Vacaciones. Me enamoré locamente. En una fiesta que hacen en los hoteles y se me quedó grabado. Puede ser que pasará de mí, era muy bajito. Tenía 12 y parecía que tenía cinco. A lo mejor ahora si vuelvo…», así ha contado esa bonita aventura.

Tal y como explicó en su anterior visita, que fue el pasado mes de octubre, su vida ha cambiado radicalmente desde que ha abandonado Madrid y se ha marchado a una casa en un pueblo. Allí, alejado del ruido y rodeado de naturaleza, ha encontrado un nuevo sentido a su vida en compañía de sus perros, que le acompañan cada día.

Pero los cambios no han parado ahí, ya que esta Mario Casas 2.0 ha comenzado hábitos más saludables. «He dejado el alcohol y he dejado de fumar. Llevo mes y medio sin fumar, no le estoy dando de comer al monstruo. Tu manera de ver la vida cambia por completo. Socialmente, tú personalmente, cómo comes, cómo piensas, cambia absolutamente todo», ha comentado.

Como también contase Dani Martín en el mismo plató, el alcohol también ha desaparecido de su vida. «El alcohol es más social, pero cuando te relacionas con los demás cuesta. Es trabajar en uno mismo. El deporte es como comer. Dejar los vicios atrás, hacer deporte y descansar», así lo ha explicado.

El reencuentro de Mario Casas con Michelle Jenner

Los dos actores coincidieron en la serie Los hombres de Paco, el primer gran éxito en el que Mario apareció en televisión, y ahora lo hacen en la película El secreto del orfebre. Allí, su personaje se entrometió en la relación entre Lucas (personaje que interpretó Hugo Silva) y Sara (el personaje de Jenner), siendo la serie de mayor audiencia en aquel momento, algo que le dio muchas alegrías, pero también dolores de cabeza.

«La gente se cree la ficción y se creían que yo me estaba metiendo en la relación de España en ese momento. Pero después, bien. Son increíbles, Michelle es un amor y estoy muy contento de reencontrarme con ella», así ha comentado este bonito reencuentro con su compañera.