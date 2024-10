La pasada noche de 14 de octubre, MasterChef Celebrity 9 regresó al prime time de La 1 de la mano de un nuevo programa. El popular talent culinario ha logrado, una vez más, conquistar a sus espectadores con su nueva edición. Un encuentro televisivo donde celebridades como Marina Rivers y Pelayo Díaz están demostrando que también saben defenderse entre fogones. Sin embargo, y como suele suceder en este tipo de formatos, lograr congeniar con todos los compañeros es complicado. Durante las últimas semanas, el diseñador de moda ha sido duramente criticado por la audiencia tras haber sido captado criticando a la influencer de 20 años. Unas palabras con las que dejaba claro que ansiaba que la joven fuese expulsada más pronto que tarde del concurso.

Como era de esperar, esta actitud ha sido muy mal vista entre el público. De hecho, Díaz no solo se ha ganado las críticas de las redes sociales, también de compañeros de profesión. Al respecto, Marina Rivers optó por mantenerse al margen y guardar silencio, pues no quería darle mayor protagonismo a su compañero de programa. Él, por su parte, defendió a capa y espada su postura frente a todos sus no simpatizantes y alegó que todo forma parte de un show televisivo. Por ello, y ante esta inesperada tensión entre ambos, lo que sucedió en el último programa no pasó desapercibido por el público.

De esta manera, la organización del formato puso a disposición de los concursantes la famosa Caja Misteriosa. En ella, los aspirantes tenían una tarta con un mensaje oculto, el cual revelaba lo que pensaban de ellos sus compañeros. Fue entonces cuando le tocó el turno a Pelayo Díaz, quien leyó el mensaje de la tarta que le había tocado.

«Es un poco villano, intenso, rencoroso y se pasa de sincero. Hay que medir la sinceridad, porque si no es crueldad», leyó. A la pregunta de quién creía que había dicho esas palabras de él, el diseñador lo tuvo muy claro. Así pues, y sin titubeos, el concursante señaló a su compañera Marina Rivers.

Lejos de negar los hechos, la influencer fue valiente y confirmó que sí. Ella había sido la encargada de definir de esa manera al diseñador y no se arrepentía de nada. Eso sí, quiso agregar un par de palabras. «Estoy muy a favor de la mentira. Creo que el sincericidio no es bueno. Creo que hay que mentir para convivir y creo que la sinceridad, a veces, es crueldad», sentenció.

Pelayo Díaz, séptimo expulsado de MasterChef Celebrity 9

La noche fue una auténtica montaña rusa de emociones para los concursantes, de eso no cabe duda. En la prueba final, la cual tuvieron que hacer frente los delantales negros, consistía en cocinar un plato que fuese inspirado por la canción de sus vidas.

Una prueba muy compleja donde Hiba Abouk y Pelayo Díaz se convirtieron en los peores clasificados. De esta manera, y tras escuchar el criterio de los chefs, la audiencia fue conocedora del nombre del nuevo expulsado: Pelayo Díaz. El final de una aventura televisiva que aceptó con mucha entereza. «Se va el que peor lo hace en la prueba y hoy he sido yo. Hay que tener sensatez, elegancia y aceptarlo. Esta experiencia ha sido de diez», dijo.