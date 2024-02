El pasado miércoles 14 de febrero pudimos disfrutar de una nueva entrega de La isla de las tentaciones 7. Entre otras cuestiones, fuimos testigos de la tercera hoguera de los participantes del reality. Las primeras en aparecer en imagen fueron Ana, Ruth, Mariona, Marieta y María. ¡Tenían que enfrentarse a las temidas imágenes!

Debemos recordar que, en la entrega anterior, vimos cómo Sandra Barneda apareció repentinamente en Villa Montaña por una cuestión urgente. Y todo porque alguien de Villa Playa había hecho sonar la alarma roja tras acostarse con su tentación. Tablet en mano, la presentadora de La isla de las tentaciones quiso mostrar las imágenes a Ana, Ruth, Mariona, Marieta y María.

Eso sí, no dieron a conocer la identidad de los protagonistas de esas tórridas imágenes. Por lo tanto, las cinco tuvieron que esperar a la tercera hoguera para poder aclarar todas y cada una de esas dudas. Finalmente, tras ver las imágenes del resto de compañeras, llegó el turno de Marieta.

¿Creéis que Álex ha actuado por despecho? 🤔 🔁 Absolutamente sí

❤️ Lo ha hecho de corazón 🍎 #LaIslaDeLasTentaciones7

🔵 https://t.co/qk4QGyMazD pic.twitter.com/7NjGbDbEgM — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) February 14, 2024

Con cierta resignación, se sinceró con Sandra Barneda en plena hoguera: «Espero que la alarma roja no sea de mi novio, porque quiero que haga las cosas de corazón como yo, no por despecho». En efecto, fue Álex quien cayó en la tentación, como nunca, con Gabriela. El programa mostró las imágenes a Marieta, y no tardó en reaccionar.

«¡Qué asco! Es el primer chico que presenté en mi casa y ahora le está comiendo las tetas a una», espetó. Sandra Barneda recordó a la joven que ella fue la primera en caer en la tentación con Álex, por lo que la participante de La isla de las tentaciones quiso matizar: «Yo tengo una conexión», y añadió: «Él ha pasado más límites que yo».

Marieta tras ver las tórridas imágenes de Álex en La isla de las tentaciones: «No ha innovado»

Si hay algo que está caracterizando el paso de Marieta por el reality de Mediaset es por aprovechar cada ocasión que se le presenta para hacer comentarios de lo más desafortunados sobre su pareja. Un claro ejemplo lo encontramos cuando, mientras bailaba con Sergio, la joven espetó lo siguiente: «Mi novio no va a caer aquí, no se le levanta».

Algo que dolió profundamente a Álex. En esta tercera hoguera, Marieta lo ha vuelto a hacer. En esta ocasión, tras ver las imágenes de su pareja teniendo sexo con Gabriela, fue más allá: «Le ha hecho lo mismo que a mí, el mismo polvo. No ha innovado». Acto seguido, añadió que al menos, con Sergio, había hecho «otras cosas».

Al final de esta hoguera, Sandra Barneda dio la posibilidad a las chicas de vetar a una soltera durante 24 horas. Tras meditarlo, llegaron a la conclusión de que el collar lo llevaría Gabriela. María explicó el motivo de esta decisión: «Es un toque de atención porque Álex se está pasando y es un castigo».