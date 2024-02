No es ningún secreto que La isla de las tentaciones 7 se ha convertido, indudablemente, en una de las ediciones que más está dando de qué hablar en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden una sola entrega para ver qué ocurre con las parejas participantes.

El pasado miércoles 14 de febrero pudimos disfrutar de un nuevo programa de La isla de las tentaciones 7, que comenzó con la continuación de la hoguera de las chicas. De esta forma, inevitablemente, María se convirtió en una de las protagonistas tras su reacción por un inesperado gesto de Zaira, la tentadora de su novio David.

Lo que no es ningún secreto es que, tras haber vivido esta experiencia como tentadora, María no lo está pasando para nada bien en esta ocasión. Con cada hoguera que pasa, no puede evitar confiar menos en David. Al fin y al cabo, está completamente convencida de que existe muchísima complicidad entre su novio y Zaira.

Entre las imágenes que vio en la hoguera, hubo unas que le molestaron muchísimo. Y todo por un gesto de lo más provocador de la tentadora de su novio. ¿El motivo? Hemos podido ver cómo la joven entró en la habitación de David y no dudó un solo segundo en jugar con Arbolito, el peluche de María que su pareja tenía en su habitación de Villa Playa.

Algo que hizo estallar a la participante de La isla de las tentaciones 7: «¡No quiero que nadie lo toque!», gritó, una y otra vez, en la tercera hoguera de la edición. Ruth, una de sus compañeras de Villa Montaña, recordó algo muy concreto: «Ella ya dijo que no quería que lo tocasen», mientras María no paraba de llorar desconsoladamente.

Fue entonces cuando la novia de David comenzó a mostrarse realmente tensa por cómo estaba evolucionando la estancia de su pareja en Villa Playa: «Me preocupa que, cuando llegue aquí, no pueda perdonarle y no pueda sacarme las imágenes de la cabeza», reconoció, entre lágrimas. ¡Estaba realmente afectada por la situación!

María, sobre David: «Si no está enamorado qué hace aquí» 🔥 🔁 David está enamorado

❤️ Parece que no mucho 🍎 #LaIslaDeLasTentaciones7

🔵 https://t.co/qk4QGyMazD pic.twitter.com/eNyi8HXs7z — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) February 14, 2024

¿Por qué el peluche de María se llama ‘Arbolito’ y qué relación tiene con La isla de las tentaciones?

Al ver lo sumamente afectada que estaba la joven por el gesto de Zaira con el peluche, Sandra Barneda no dudó un solo segundo en preguntar a la participante del reality qué significa para ella ese osito. María confesó que se llamaba «Arbolito» y que fue un regalo que le hizo David para que no se sintiera sola en Madrid, por lo que tiene un enorme valor sentimental.

Ante ese curioso nombre del peluche, la presentadora de La isla de las tentaciones quiso saber qué historia hay detrás, por lo que María se sinceró: «Se llama Arbolito porque David se disfrazó de árbol en la primera fiesta de la villa y se le quedó ese apodo». Acto seguido, tras ver todas las imágenes de su novio, la joven se mostró muy honesta: «No es el chico del que me enamoré, no es el novio con el que entré aquí». Es más, estaría planteándose la posibilidad de marcharse sola de La isla de las tentaciones.