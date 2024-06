El pasado jueves 13 de junio pudimos disfrutar de una nueva gala de Supervivientes 2024 presentada por Jorge Javier Vázquez. No era una entrega cualquiera, ya que fuimos testigos de las últimas nominaciones de la edición. Tras conocer el nombre del nuevo expulsado, fuimos testigos de cómo Marieta logró hacerse con el ansiado collar de líder por lo que consiguió la ansiada inmunidad. Algo realmente crucial a estas alturas de programa.

Gorka no dudó en nominar a Pedro: «Tengo que elegir entre muy poca gente. El único por descarte es él, sintiéndolo mucho». Rubén Torres, que nominó junto al vasco, también optó por García Aguado: «Con Arkano y Gorka he tenido mucha afinidad. Con Pedro también, pero es una mínima diferencia». El freestyler nominó a la misma persona que sus compañeros: «No puedo nominar a Gorka y Torres, que han sido mis hermanos desde que comenzó esto».

Llegó el turno de Pedro García Aguado, que nominó a Gorka por una sola razón: «Para devolverle aquel tridente dorado que usó y me mandó a mí a la nominación. No tengo nada contra él, pero bueno». Por lo tanto, los dos nominados del grupo eran Gorka y Pedro García Aguado. Llegó el turno de Marieta para tomar una de las decisiones más complicadas y cruciales de esta edición.

Tras meditarlo durante unos cuantos segundos, la ex participante de La isla de las tentaciones 7 hizo saber a Jorge Javier Vázquez a quién quería poner en la palestra: a Rubén Torres. Acto seguido, la joven explicó el por qué: «No tengo nada en contra de él, aunque un poco de manía sí que le tengo. Lleva tres líderes nominándome».

Como no podía ser de otra manera, dadas las circunstancias y a las alturas en las que estamos de concurso, el bombero entendió perfectamente la decisión que había tomado su compañera: «No queda otra… al final se tiene que asumir», reconoció. En cuanto a Gorka Ibarguren, reconoció a Jorge Javier Vázquez que estaba completamente convencido de que iba a salir nominado: «Llevo varias semanas esperándomela. Esto es un juego, casi por descarte… lo que no puedes hacer es que te nominen y tomarla con tus compañeros. Filosofía y a seguir».

Además, lejos de que todo quedase ahí, el concursante vasco aprovechó para reconocer en directo que no se arrepentía en absoluto de haber utilizado, anteriormente, el tridente dorado que le salvó de una nominación: «Esto es lo que hay. No me arrepiento», confesó. Por lo tanto, Gorka, Pedro y Rubén se convertían en los últimos nominados de Supervivientes 2024. Marieta y Arkano, por su parte, pasan directamente a la Gran Final del reality. Debemos tener en cuenta que el próximo domingo disfrutaremos de la semifinal y, por último, la gala final que se celebrará el martes 18 de junio. Será entonces cuando conozcamos el nombre del ganador de Supervivientes 2024. ¡Comienza la cuenta atrás!