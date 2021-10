El pasado jueves tuvimos la oportunidad de disfrutar de un nuevo programa de ‘Sálvame’. Como era de esperar, se siguieron compartiendo diversas informaciones sobre la sonada ruptura entre Antonio David Flores y Olga Moreno. Lo cierto es que Marta López fue protagonista de la tarde al emitirse unas imágenes por las que María Patiño quiso darle un toque de atención.

El mismo miércoles, cuando ‘Lecturas’ publicó en exclusiva que la pareja se separaba, ‘Sálvame’ quiso hacerse eco de la noticia. Al hablarse de una presunta deslealtad del exmarido de Rocío Carrasco, Marta López quiso aprovechar una de las publicidades de ‘Sálvame’ para tratar de saber cómo se encontraba su amiga Olga Moreno.

Al no recibir ningún tipo de respuesta de la ganadora de ‘Supervivientes 2021’, la colaboradora no dudó un solo segundo en ponerse en contacto con otra amiga íntima de la andaluza. Como era de esperar, las cámaras de ‘Sálvame’ quisieron grabar esa conversación sin que su compañera se diera cuenta.

La pulla de María Patiño a Marta López tras pillarla hablando con una amiga de Olga Moreno: «Eres una mala correveidile» https://t.co/XciNkoVwPy — Sálvame Oficial (@salvameoficial) October 21, 2021

“Olga tiene que estar hecha polvo, vete a verla”, pidió a la amiga de la diseñadora. “Si es que yo la he llamado un montón de veces. ¡Tres veces! Para contárselo a ella, para que lo supiera. Es muy fuerte”, continuó diciendo Marta López en esa llamada telefónica grabada por sus compañeros de ‘Sálvame’.

Es entonces cuando la ex concursante de ‘Supervivientes 2021’ formula una pregunta muy concreta: “Otra cosa que están diciendo, ¿verdad que ellos no hacen intercambios ni cosas de esas?”. Una vez visualizaron este vídeo en el programa de ayer, María Patiño reconoció que no le había gustado en absoluto cómo su compañera había interpretado todo lo que se dijo en ‘Sálvame’ tan solo un día antes.

“¡Qué mal interpretas!”, comenzó diciendo la presentadora de ‘Socialité’. “Como seas así a la hora de contar las cosas a las amigas…”, añadió. Marta López, al ver la actitud que estaba teniendo su compañera, quiso preguntar el por qué decía eso. María fue mucho más allá: “Eres una mala correveidile”. De esta manera tan concreta, dejó claro que no le gustó en absoluto la manera en la que su compañera transmitió la información que se estaba dando en ‘Sálvame’.