María Galiana confiesa en ‘La Resistencia’ qué juguete sexual le regalaron sus nietos y suele usar

María Galiana ha vuelto después de cinco años al plató de La Resistencia y ha podido hablar del final de la serie Cuéntame meses después de su emocionante final. Pero la actriz prefiere mirar al presente y ya piensa en sus proyectos actuales, lejos de la televisión, y se los ha contado a David Broncano.

Antes de responder a las preguntas clásicas sobre el sexo y el dinero, celebró que ya ha dejado de ser abuela, dejando claro que el final de la mítica serie de TVE ha sido en parte una liberación tras 22 años en antena. En su repaso ha dejado claro que para su gusto se había alargado demasiado y que para ella «ya es agua pasada».

Desvela la edad a la que murió Herminia, la mítica abuela de Cuéntame

En la vida real ha estado en su papel desde el 2001 y hasta 2023, pero en la ficción han sido muchos más, ya que la serie acabó cerrando el círculo y terminó en la misma fecha en la que se estrenó en 2001, por lo que la edad de la abuela de España pasó de los 100.

Aunque Galiana arrancó las grabaciones con 65 años, los directores decidieron que era «muy joven» y por eso a su personaje decidieron ponerle entre 70 y 75 años para que pareciese «una abuela». Aunque con unos datos muy por encima, si las tramas arrancaron en el año 1968, Herminia falleció en la ficción con entre 105 y 110 años.

Pese a que ya forma parte de la historia de España, la invitada de La Resistencia prefiere centrarse en la obra de teatro en la que ahora mismo está trabajando. En La reina de la belleza se reencuentra con Juan Echanove, (que durante años interpretó a Miguel, hermano de Antonio Alcántara en la serie) y con el que ahora trabaja bajo sus órdenes como directos.

María Galiana responde a las preguntas clásicas de La Resistencia

Aunque muchos puedan pensar que Broncano y su equipo tendrían reparos en preguntar a su invitada por ciertos temas por su edad, la verdad es que no se libró de tener que hablar de sus relaciones sexuales y del dinero que tiene en el banco. Sobre el tema monetario demostró su veteranía y salió rápido del asunto contestando los mismo que en su primera visita hace cinco años: «En eso estaba yo pensando para que se enteren mis hijos».

Los nietos de María Galiana sabían que ese Satisfyer iba a tener kilómetros. No está mal pensado el segundo regalo. #LaResistencia pic.twitter.com/6AnJeBCGaw — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) June 10, 2024

Sobre el tema sexual, la actriz no se cortó un pelo en hablar del tema. «Tú me preguntaste qué me iban a traer los Reyes y yo te dije que un Satisfyer», le recordó al presentador para demostrar que ya tiene su esperado regalo, aunque no fue lo único que le llegó.

«Me regalaron dos cosas: eso y un reloj por si me caigo, que tiene GPS, me localiza y yo no tengo ni que llamar. Simplemente me doy el batacazo en la calle y el reloj llama a por quien tenga que venir por mí», ha explicado ante las risas de todo el público del teatro. El presentador de La Resistencia no ha podido evitar la tentación y ha colado una de sus bromas sobre este tema: «Te sirve para, si llevas mucho rato usar el Satisfyer, saber qué hora es. Hay veces que…».