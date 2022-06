Manuel Carrasco hizo historia el pasado fin de semana al protagonizar el concierto más multitudinario de un artista en nuestro país, poniendo el broche de oro a su gira La Cruz del Mapa, ahora llamada Hay que vivir el momento.

En total, 74.345 personas se congregaron en el estadio de La Cartuja de Sevilla, para disfrutar de una noche única, en la que Manuel Carrasco brilló como nunca sobre el escenario. Una noche llena de momentos muy emotivos, entre ellos, la dedicatoria que el artista realizó antes de cantar una de sus canciones más especiales, Mujer de las mil batallas.

El onubense quiso dedicar esta canción a una de sus fans más incondicionales, la joven sevillana Elena Huelva, que se encontraba entre el público. De esta forma, ambos protagonizaron uno de los momentos más emotivos de la noche.

«Permitidme que se la dedique a Elena Huelva, una amiga que está luchando. Mandémosle toda la fuerza a ella y a toda la gente que está peleando», fueron las palabras de Manuel Carrasco antes de que comenzasen a sonar los primeros acordes de la canción. «Un pasito más, que sí se puede», es el mensaje que cantó al unísono el público del Estadio de la Cartuja de Sevilla, mientras Elena se alzaba entre la gente, sin poder contener las lágrimas ante la emoción del momento.

«Sin palabras. Una vez más eres capaz de emocionarme, las lagrimas me caían, como no si delante de más de 70mil personas me dedicas una canción tan especial. Y todos empiezan a cantarla mirándome. Gracias siempre por todo @manuelcarrasco_ te quiero y te admiro, cariño. Esta noche pasa a ser uno de los recuerdos más bonitos para siempre», escribió Elena en su cuenta de Instagram junto a una selección de imágenes y vídeos del concierto.

Elena Huelva, en tratamiento desde que con 16 años le diagnosticaran un Sarcoma de Ewing, se ha convertido en un ejemplo de fuerza y valentía, con el optimismo que transmite a través de su cuenta de Instagram, mostrando con naturalidad su lucha contra la enfermedad.