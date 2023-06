Hace tan solo unos días, Manu Sánchez anunció que tiene cáncer. Por lo tanto, y como no podía ser de otra manera, muchos han sido los que han querido mostrar todo su apoyo al humorista. No solamente lo han hecho rostros conocidos, sino también aquellos que forman parte de su familia, quienes no se han separado de él en estos duros momentos.

Entre ellos está Lorena Sánchez, su pareja y madre de sus dos hijos. Aquella que Manu Sánchez ha calificado como “la súpermami más poderosa del universo” tras el nacimiento hace unas semanas de su hija Leonor, ha querido escribir un precioso mensaje. En él, ha dejado reflejado todo lo que siente hacia el humorista, y más ahora que está atravesando este durísimo bache.

“Sin duda, mi suerte eres tú y no te suelto. Más que nunca, ¡somos uno!”, se puede leer en la historia de Instagram que ha realizado la gaditana. Además, compartió el texto Los límites del tumor que el humorista publicó en la página web de 16 Escalones, su productora. Un texto que consiguió dejar sin palabras a todos.

Manu Sánchez confirmó, el pasado martes, que padece cáncer testicular

Hace tan solo un par de días, el sevillano confirmó la noticia y, además, aseguró que lleva en tratamiento intensivo desde hace tres semanas tras someterse a una operación. El tratamiento de quimioterapia durará nueve semanas más, por lo que se ha visto en la obligación de pausar su vida profesional, incluyendo ser presentador de Tierra de Talento de Canal Sur.

Ese papel será ejercido por Diana Navarro hasta que el humorista se sienta preparado para volver. Lejos de que todo quede ahí, Manu Sánchez confirmó que se está enfrentando a un tratamiento “muy potente”: “Quitando el lío gordo, lo demás está muy bien”, alegando que todas las pruebas que le están haciendo están saliendo a la perfección.

Tirando de ese humor que tantísimo le caracteriza, el sevillano hizo la siguiente confesión: “Estoy deseando que lleguen las elecciones generales, que llegue agosto, que haya lío gordo”. A pesar de que padece un cáncer terminal testicular, en su caso, “solo tiene metástasis en los ganglios”, por lo que ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad: “Mi oncóloga me ha dicho que tengo muchas posibilidades de curación”. ¡Estamos seguros de que así será!