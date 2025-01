Macarena Gómez es una de las actrices históricas de La que se avecina, serie de la que forma parte de su casting desde la primera temporada y es una de las pocas que se mantiene desde aquel momento. Junto a los personajes de Antonio Recio, Berta Escobar, Coque y Amador, el de Lola es uno de los que sigue tras las bajas de Ricardo Arroyo (Vicente) y de José Luis Gil (Enrique Pastor), ambos fuera de la misma por culpa de sendos ictus. Aunque ella sigue en la serie, lo cierto es que en algunas temporadas ha aparecido mucho menos de lo esperado, siendo especialmente sonada su desaparición en la quinta temporada, aunque en la decimocuarta también tuvo una presencia casi testimonial.

Ha sido en su paso por el pódcast Ac2ality, donde ha explicado el motivo de esa primera salida. «Llevaba 5-6 años muy intensos en La que se avecina y quise descansar. Entonces, le pedí al productor, Alberto Caballero, que si no le importaba que me fuera un año, que me había cansado. Me salieron otros trabajos», ha comentado. Al contrario que otros personajes, como el de Antonio Pagudo (Javier Maroto) que no han vuelto, ella sí que quiso retomar pronto su trabajo en la comedia vecinal. El suyo no es un caso nuevo, ya que la mayoría de los actores que consiguen popularidad por una serie comienzan a recibir ofertas suculentas, por lo que deben intentar aprovechar ese tirón repentino.

Entre sus proyectos, lejos de Mirador de Montepinar y de Contubernio, se encuentran las películas Holmes & Watson: Madrid Days, Las brujas de Zugarramurdi y la serie Treinta monedas, donde trabajó en sus dos temporadas, además de un cortometraje bajo las órdenes de su marido, Aldo Comas. Muchos de estos trabajos han llegado gracias a que es una de las musas de Álex de la Iglesia, al que le agradece su confianza. En la misma entrevista, también ha comentado que se ha convertido en productora de numerosos cortos que apenas tienen relevancia, por lo que no llegan al gran público.

Macarena Gómez habla de su salario en ‘La que se avecina’

Pocas veces los actores hablan de temas económicos, pero la actriz no ha dudado en desmontar el mito de que por trabajar en una serie de éxito es rica. «No te haces rico», asegura ante las cámaras, aunque sí que es cierto que se ha convertido en un trabajo estable, algo a lo que no suelen estar acostumbrados los intérpretes.

También ha querido destacar que, aunque cobra más que la media de españoles, lo cierto es que comparado con actores de series estadounidenses o de Reino Unido, el suelo es «ridículo». De esta manera, pide que en España se vea más reconocida su profesión.

Aunque pueda sonar a queja y a petición de subida de sueldo para los hermanos Caballero (los creadores de la serie), lo cierto es que Macarena espera que «ojalá dure toda la vida». Eso es casi imposible, pero por el momento puede respirar tranquila, ya que tras el estreno de la temporada número 15, Mediaset ha confirmado la renovación por dos más, por lo que tiene asegurado trabajo los próximos dos años.

Además, Alberto y Laura Caballero podrían darle trabajo en otras de sus series. Machos Alfa y Muertos S.L., que actualmente se pueden ver en Netflix y Movistar Plus+, están plagadas de colaboraciones de actores de La que se avecina, algo que ya ocurría con El Pueblo, que salió de la misma productora.