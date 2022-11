Lydia Lozano sale en defensa de Charly ante unas imágenes comprometidas

Lydia Lozano no está para sustos y sus compañeros de Sálvame lo saben. Por ello, y sin ella verlo venir, el pasado miércoles 23 de noviembre el equipo del programa le comunicó a la colaboradora que un testigo se había puesto en contacto con ellos para compartir unas imágenes de lo más comprometedoras de su marido, Charly.

Una advertencia a la que la canaria respondía señalando que confiaba plenamente en su esposo, por lo que no temía para nada las imágenes que se pudieran filtrar. Y es que, el arquitecto fue pillado paseando al perro con un outfit de lo más cómodo y hogareño, es decir, en pijama.

‘Sálvame’ conseguía unas imágenes exclusivas de Charly, marido de Lydia Lozano, que ni él, y muchos menos ella, quisieran nunca que vieran la luz 💥 #yoveosálvame https://t.co/qvf0IcU5As — Sálvame Oficial (@salvameoficial) November 23, 2022

La persona que se ha puesto en contacto con Sálvame ha asegurado que ve con asiduidad al arquitecto por el barrio, tanto sacando a pasear a su mascota como por el mercado. Unas apariciones donde siempre intenta pasar desapercibido, pero rara vez lo consigue porque suele vestir de una manera comprometedora.

Al ver las imágenes de su marido, Lydia Lozano no pudo evitar partirse de la risa en pleno directo. Una situación que no se esperaba para nada y donde aseguró que esos pantalones no formaban parte de un pijama para dormir, sino que se los compró ella misma para estar por casa. “Adoro esos pantalones, no duerme con ellos”, respondió. “Si queréis se pone corbata y un traje”, señaló irónicamente.

Asimismo, la colaboradora explicó que suele vestir así para pasear al perro que ambos tienen en casa, Bali, a quien sacan siempre antes de las ocho de la mañana. “He dicho que apostaba por él, estoy encantada de haber apostado por él, le quiero y le amo”, sentenció con una declaración de amor hacia Charly.