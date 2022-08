Lydia Lozano se pronuncia tras las duras críticas por sus vacaciones en Ibiza

Lydia Lozano ya está de vuelta en la península tras sus vacaciones en Ibiza. La tertuliana ha aprovechado su retorno a Sálvame para hacerle cara a todas las críticas que sus compañeros de profesión le han ido haciendo durante su ausencia en el programa.

Lydia Lozano se ha quedado atónita tras la visualización de una serie de vídeos en los que sus compañeros de Sálvame la juzgaban mientras ella disfrutaba de sus vacaciones. La tertuliana, que no ha podido verse alejada de las críticas ni estando en ‘la isla blanca’ de relax, ha sido testigo de esta serie de críticas por parte de los tertulianos.

Y es que, si bien es cierto que la tertuliana ha tenido momentos de relax en la isla, también es cierto que sus cabreos han formado también parte de estas vacaciones y han generado revuelo.

Leer los labios y doblar la voz a @LydiaLozanoOf durante sus vacaciones podría decir que ha sido el peak de mi semana 💕 #lozanistasSiempre #chumineroPower@salvameoficial @fabricatele @mediasetcom pic.twitter.com/ZgwTyzlNnb — Germán González (@german_online) August 5, 2022

Después de que se filtrasen unas imágenes de Lydia Lozano durante su estancia en la isla, los colaboradores de Sálvame no dudaron ni un segundo en cuestionar todo aquello que la tertuliana hacía durante sus vacaciones. Este viaje a Ibiza, que lo ha emprendido junto su marido Charly, ha traído comentarios de todo tipo.

«Pues vaya hotel, hay que tener mal gusto… Ella que estaba acostumbrada a hoteles de cinco estrellas… se nota que cada vez viene menos a trabajar», soltó Kiko Matamoros por su boca al ver en qué hotel se hospedaba la pareja.

Este, a pesar de ser de cuatro estrellas y de tener un precio de un total de ochocientos euros la noche, parece que no es lo suficiente para el exquisito gusto del tertuliano. Pero Matamoros no fue el único que tiró dardos envenenados a la tertuliana, pues Kiko Hernández se sumó a la causa.

Este bromeó acerca del posible truco que pudo utilizar Lydia para ahorrarse dinero: reservar una habitación individual para colar después a su marido dentro. Frente a esta serie de bromas de mal gusto, la tertuliana ha alzado la voz, esta vez, refiriéndose en especial al comentario de Kiko Matamoros.

Las imágenes de la colaboradora disfrutando de la isla no pararon de llegar a la redacción de ‘Sálvame’ 📸 #yoveosálvame https://t.co/lsdg5A0cXh — Sálvame Oficial (@salvameoficial) August 8, 2022

«Mira, chato, cuando se va a una boda se va al hotel más cercano al lugar de la boda… Sobre todo porque se vuelve muy tarde de una boda, ¿para qué me voy a recorrer toda Ibiza?», ha dicho dándole explicaciones a su compañero de programa, con el que tantas disputas ha tenido.

Además, ha seguido diciendo que «el hotel estaba fenomenal y cerca de la boda». Y ha rematado la faena aclarándole: «Yo pago, ellos viajan gratis por instagrammers. Y no voy donde me invitan, voy donde me da la gana… pagando. No he ido a ningún restaurante donde no haya pagado».

Dejando a un lado la tiradera de la tertuliana y sus compañeros de Sálvame, podemos apreciar que Lydia Lozano está más radiante que nunca tras su estancia en Ibiza junto a su amado Charly.

Lo podemos ver por la luz que desprenden sus ojos, por su bonito bronceado, y porque, a pesar de esta serie de comentarios que van en su contra, la colaboradora se ha tomado el repaso de todo el material recibido en el programa durante la semana pasada con total diversión.