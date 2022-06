Lydia Lozano abandona el plató de ‘Sálvame’ tras su encontronazo con Rocío Carrasco

Lydia Lozano se ha convertido en una de las protagonistas de Sálvame en las últimas horas. Y todo tras salir a la luz una serie de comentarios sobre Rocío Carrasco que hizo tras las cámaras. El pasado miércoles 29 de junio, la hija de Rocío Jurado pudo escuchar esos comentarios en directo y, además, reaccionar a ellos.

La protagonista de En el nombre de Rocío quiso mostrarse contundente desde el primer momento: “¿Sabes lo que pasa? Tú dices que nos hemos tratado con respeto. Yo cuando no te tengo delante yo no hablo de ti en esos términos. No sé si es educación o es cordialidad, o se puede tipificar como falsedad”.

La periodista no pudo evitar estallar, debido a la tensión acumulada: “Hasta aquí he llegado, ya está. He vivido situaciones que yo no me he sentido bien y punto. Mi educación ha sido impecable, pero yo no voy a remover ahora”. Al ser consciente de la situación, María Patiño hizo una pregunta muy clara: “¿Te sientes con cierta tensión cuando está Rocío?”.

Lydia Lozano se negaba a hablar más del asunto. Adela González comenzó diciendo lo siguiente: “El programa, después de analizar lo que ha ocurrido en estos años entre las dos…” La periodista cortó a la presentadora: “¿Lo vais a poner? Hasta luego”, aseguró, haciendo el intento de marcharse del plató de Sálvame.

Rocío Carrasco, aunque empezó gastando una broma a su compañera, quiso dejarle claro lo siguiente: “¿No crees que la que debería de estar nerviosa delante de ti soy yo y no tú delante de mí?”. La hija de Pedro Carrasco fue más allá: “El problema que tuve en su día yo te he tratado siempre con respeto”. En este aspecto, Lydia le dio la razón: “Aun teniendo cosas pendientes con la justicia, nos hemos comportado educadamente y sin problema”.

La tensión se palpaba tanto en el ambiente que la periodista terminó por estallar: “Que me voy. ¡Pero esto qué es! ¡Ya está bien!”. Mientras se quitaba el micrófono y salía del plató, María Patiño quiso seguir sus pasos para tranquilizarla, pero no lo logró: “Yo no canto esta noche, ¡dejadme en paz!”.

Rocío Carrasco quiso hablar con ella personalmente, pero Lydia Lozano no dejaba de repetir una y otra vez lo siguiente: “No me lo merezco, ¡no me lo merezco!”. Tras este instante donde la tensión era más que evidente, la madre de Rocío Flores hizo balance: “Yo no me siento cómoda. Esto es para disfrutar y pasarlo bien, me sabe mal. Lo que tiene que hacer es relajarse, concentrarse en la canción y disfrutar”.