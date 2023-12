La razón por la que Luis Piedrahita apareció en ‘El Hormiguero’ con un parche: «¡Es horrible!»

El Hormiguero ha comenzado su semana de invitados con la visita del piloto de Moto GP Jorge Martín, pero como cada lunes también hubo tiempo para la tertulia de cómicos. Luis Piedrahita se sentó junto a sus compañeros Marron y El Monaguillo, pero el lo hizo con un enorme parche en el ojo. Esta es la razón para que lo llevase.

En esta sección es habitual que se comenten algunas de las noticias más curiosas y llamativas de los últimos días, algo que saben hacer perfectamente los humoristas, pero antes se pararon a hablar de un detalle. «Estás aquí de Nick Furia», le decían -refiriéndose al conocido personaje del universo Marvel- sobre su curioso atuendo.

Luis rápido salió a explicar qué había pasado: «El otro día fui a coger una moneda que se me había caído entre el sofá. La intenté atrapar con una aspiradora y, cuando entró, seguí el ruido por el tubo y acerqué el ojo para mirar…». Según su historia, su ojo había terminado en el fondo de la aspiradora porque «era un ojo de leche y se fue pa’ dentro’», algo que era una broma.

Monaguillo se levantó para intentar ver qué se escondía bajo el parche, aunque lo que pudo observar no fue nada agradable y se asustó. «Lo tapamos porque es horrible», continuó después de contar que tenía cada ojo de un color, como el mítico David Bowie.

Trancas y Barrancas bromearon diciendo que ahora puede cambiarse el nombre a «Luis Piratita», un comentario que levantó las risas de todos. Tras dejarle tranquilo durante la mayor parte de la noche, antes de finalizar el programa le pidieron que enseñasen cómo está su ojo a todos los espectadores.

Antes lo pudieron ver sus compañeros de El Hormiguero, una visión que provocó gritos de todo tipo, pero siguieron en su idea de enseñarlo a todos: «Ya qué más nos da. Son las once menos cinco de la noche. Los niños ya se han acostado».

En ese momento, el presentador levantó el parche ante la cámara después de pedirle al colaborador que mirase hacia un lado «para que sea más desagradable». Tras los gritos de «qué horror», Luis Piedrahita explicó la realidad de lo que le había pasado, que es algo mucho menos espectacular.

En las imágenes se puede ver su ojo completamente enrojecido, que se apresuró a aclarar «que ni duele, ni pica… simplemente me he levantado esta mañana con esta sorpresa y lo he tapado para no incomodar a nadie». En ese momento Pablo deseó que se recupere pronto y decidió despedir el programa sin darle más importancia.