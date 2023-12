‘El Hormiguero’: Jorge Martín se sincera sobre la rivalidad en MotoGP

Jorge Martín pasó por primera vez por el plató de El Hormiguero en una entrevista en la que podía haber llegado como campeón del mundo de MotoGP, pero sus planes se torcieron en una carrera para olvidar en el GP de Valencia. El madrileño habló de todo, especialmente de su encontronazo con Marc Márquez en una carrera decisiva en la que las cosas no le salieron bien.

En su lucha con Pecco Bagnaia salió perdiendo, dejando al italiano la victoria en el mundial en bandeja, aunque dejó claro que está contento con el resultado que tuvo, pese a las polémicas.

Sobre su roce con Márquez no quiso esquivar nada y explicó que se trataba de tirar una moneda al aire: «O ganaba o me caía, iba a todo o nada». «La última carrera disfruté mucho porque había mucha afición, se escuchaba el ‘sí se puede’ de la grada… Lo pasé peor entre Tailandia y Qatar porque estaba obsesionado por ganar, estaba muy borde con mi equipo», confesó.

El madrileño lamenta esa actitud con ellos: «Al final el equipo es tu familia, me gusta hacer equipo, cenar con ellos… había mucha presión, fue un aprendizaje para el año que viene».

Pese a las críticas por su comportamiento, Martín tiene claro que el campeona no lo perdió en Valencia: «Ha sido un año muy largo y ha pasado de todo. Estuvimos muy cerca, luego nos volvimos a alejar… Mi objetivo a principio de año era el Top 3, ahora hay que mirar todo y estoy feliz del año que he hecho».

Hubo tiempo para que el invitado de El Hormiguero pudiese ver las imágenes de su accidente con Marc, confesando que era la primera vez que veía esas imágenes. «Levanté la moto porque no quería que pasara eso. Era su última carrera con Honda, estuvo fatal», lamentó.

¿Tiene amigos Jorge Martín entre los pilotos de MotoGP?

«Solo me llevo bien con un piloto, Aleix Espargaró, porque me ha cuidado mucho desde que tenía 16 años. Con el resto, no pretendo ser su amigo, son mis rivales. Pero siempre quiero ser respetuoso porque nos jugamos la vida», confesaba a Motos.