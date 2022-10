Lucía Sánchez: inesperado gesto con Isaac Torres tras varios meses complicados

La historia de Lucía Sánchez e Isaac Torres, también conocido como «Lobo», ha sido bastante complicada. Desde que se conocieron en La isla de las tentaciones tuvieron bastantes problemas, pues Marina García había caído antes en la tentación con Isaac, lo que lo convertía en un triángulo amoroso.

Meses después volvieron al programa final para hablar de su relación. Lucía Sánchez comentaba que iba bien, pero estaba siendo muy complicada pues Isaac tonteaba con todas cada vez que salía. Sin embargo, consiguieron superar los baches y se dieron otra oportunidad.

Lucía Sánchez acudió al programa Baila conmigo, para hablar sobre su relación con el tentador, asegurando que Isaac había sido «un cáncer» para ella. Pero eso no era todo, pues anunció que estaba esperando a un bebé de él.

Las semanas pasaban y Lucía nos daba nuevas noticias sobre su embarazo. Su relación con Isaac estaba totalmente rota, y puntualizaba en que sería su madre la que iba a estar con ella en el momento del parto, después podría pasar a verla quién quisiera. Haciendo referencia a su expareja.

Llegó el día tan esperado, y la madre de Lucía la acompañó durante todo el parte y todo fue genial. Sin embargo, quién no estuvo presente fue Isaac Torres que afirmó a través de sus redes sociales de que no había sido avisado del nacimiento de su hija.

“Sí, Lucía está en el hospital. Gracias por decírmelo porque, en teoría habíamos quedado en que me tenía que llamar cuando pasara, pero yo no sé nada. No me ha llamado ni mandado ningún mensaje”, comentaba en sus historias de Instagram.

Lucía Sánchez ha querido tener un emotivo mensaje hacia su recién nacida y hacia el padre de su hija: “Sí, por ahora (porque los bebés cambian por días), es idéntica a su padre desde que nació. Es divina”, escribía haciendo referencia a Isaac Torres. Un gesto que, como era de esperar, no ha pasado desapercibido.