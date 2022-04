Tras su trágico paso por ‘La isla de las tentaciones’, y su tormentosa relación con Isaac Torres, Lucía participa en el nuevo reality, ‘Baila conmigo’, donde ha revelado una noticia que no ha dejado a nadie indiferente. Y es que está embarazada de su expareja.

Tal y como ha comentado la gaditana, durante todo el fin de semana han sido muchas las preguntas que ha recibido a través de las redes sociales. Más aún después de que Lobo reaccionara a la noticia a través de su cuenta de Instagram. Sin embargo, ella ha preferido mantenerse al margen. Es más, en la gala junto a la presentadora Nagore Robles, ha decidido contar todo lo que ha envuelve la noticia.

La gaditana comenzaba argumentando que era algo que podía llegar a pasar: “Los dos sabíamos los medios que poníamos y los que no, pero no esperábamos esto así”. Seguidamente, reveló cuánto tiempo lleva: “De las semanas que estoy, es de casi el final de la relación porque hasta el último momento hemos estado bien”, algo con lo que ha querido dejar claro que entre la pareja, las cosas marchaban aparentemente bien.

Lucía, sobre cómo se enteró de que estaba embarazada y cómo se lo contó a Isaac: «Al principio me dio una respuesta un poco rara, como dudando de mí» #BailaConmigo4A https://t.co/9PXvHAkzAW — Baila conmigo (@Baila_ConmigoTV) April 4, 2022

Después de conocer más detalles, Nagore le preguntó cómo se entero del embarazo: “Tenía alguna que otra molestia y como he tenido alguna vez un problema, fui al médico. Y cuando me preguntaron dije que no había probabilidad de embarazo, pero sí”. Sin duda, una noticia un tanto impactante que provocó una reacción inmediata en la gaditana: “Empecé a llorar, a temblar, no podía ser en ese momento de mi vida. Hacía tres semanas que lo habíamos dejado y me entero de que estoy de 4 o 5 semanas”.

Dudoso ante la situación, Isaac se mostró sospechando incluso de que pudiera llegar a ser suyo, aunque finalmente terminó reconociendo: “Le duró dos minutos y ya se lo tomó bien, me dijo que estaría conmigo. No me hizo respuesta de aborto ni nada de eso. Se portó bien”.

Sin embargo Lucía, quien visiblemente asumía las consecuencias, sostuvo una clara aunque evidente decisión: “Ni yo quiero estar con él ni él conmigo”.