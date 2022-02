Isaac Torres y Lucia Sánchez, exconcursantes del reality de ‘La Isla de Las Tentaciones’, abandonaron el programa juntos con la esperanza de empezar una nuevo amor. Y pese a que solo ha pasado una semana después del anuncio de su ruptura, ambos no han tardado mucho en lanzarse dardos a través de sus canales de Mtmad. El último en pronunciarse en este conflicto ha sido el influencer.

Lobo ha negado las últimas informaciones que tratan sobre su reciente separación, aunque especifica en aquellas en las que le sitúan como único responsable de la ruptura: “A mí me han engañado y entiendo que también os lo haya hecho a vosotros. Me he quitado toneladas de angustia y de malestar”. Además, ha asegurado haber pasado con ella “los mejores momentos”, pero también los peores.

Isaac asegura haber mostrado interés en todo momento para mantener la relación a flote: “Lo he hecho todo por ella y lo he dado todo por ella para que no se sintiese mal ni insegura. Ella es así y yo no puedo hacer más” después de que Lucía tuviera dudas en su relación, tras la infidelidad del influencer en ‘La última tentación’.

Lucía Sánchez cuenta todos los detalles sobre su ruptura con Isaac Torres: «Lo he pillado con otra en mi cama» https://t.co/GjVJW4SMpu — mtmad (@mtmad) February 19, 2022

Él confirma que la relación se terminó de mutuo acuerdo. Tras el desgaste que ambos sentían, con el tiempo la relación empeoró, complicando cualquier posibilidad de ser al menos amigos: “Lo dejamos bien e incluso yo le dije que me quería quedar con el piso de Jerez y ella no tuvo ningún problema”.

No ha negado en ningún momento que su expareja le pillara con otra chica en la cama, aunque ha querido matizar que en ese momento no estaban juntos: “Ella tenía algunas cosas en el piso y esa mañana vino y me vio con una chica, pero yo ya estaba soltero. No lo vi tan malo”.

Tras esta serie de infortunios, continuó comentando lo que sucedió posteriormente: “Después de lo que pasó yo entiendo que estés enfadada, pero no haces las perrerías que me hizo como romperme todos los juegos, tirarme la ropa cuando estaba fuera… tonterías que demuestran como es cada persona” añadía zanjando el vídeo con una comparación entre Marina a la que define como “una mujer”, y a Lucía como “una niñata”.

A pesar de que los cuchillos sigan volando, Isaac ha querido desearle lo mejor a su expareja: “Te deseo lo mejor y que seas feliz, aunque por desgracia yo sé que no lo vas a ser. He sido muy bueno, hay muchas cosas que me he callado. Sigue con tu vida que yo hago la mía”.