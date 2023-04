Lola Índigo da a conocer la emotiva historia tras ‘El Dragón’

Lola Índigo se encuentra viviendo uno de los momentos más importantes de su carrera musical. El pasado viernes 14 de abril la artista lanzó al mundo su ansiado y nuevo proyecto discográfico. Un trabajo que ha presentado bajo el título de El Dragón y con el que no puede sentirse más orgullosa.

Sin embargo, detrás del éxito no siempre hay alegría y felicidad. Los momentos oscuros y caóticos nos afectan a todos en algún momento de nuestras vidas, ya seas una celebridad o no. De hecho, la propia Mimi Doblas se ha sincerado y ha revelado la verdadera historia que se oculta tras su nuevo disco.

escribí la letra de esta canción en un avión de camino a Buenos Aires, estaba probablemente en mi momento mas duro desde que empecé en esto, me sentía sola, con ganas de dejarlo todo y sobre todo muy triste https://t.co/1NtNJsEpNG — *•.༺♡༻EL DRAGÓN༺♡༻.•* (@lolaindigomusic) April 14, 2023

«Escribí la letra de esta canción en un avión de camino a Buenos Aires, estaba probablemente en mi momento mas duro desde que empecé en esto, me sentía sola, con ganas de dejarlo todo y sobre todo muy triste», escribió Lola Índigo en su cuenta de Twitter. Sin embargo, el destino le tenía marcado otro camino a la madrileña.

«Al llegar fui al estudio de Big One y la grabé, se quedó en un cajón mucho tiempo, me daba mucha vergüenza exponer así todos los traumas y no sabia que hacer con la canción. Un día le enseñé la demo a @Belen__Aguilera que me animó a darle una oportunidad, la entendió tanto como me entiende a mi, su voz y su piano me acompañan en esta canción y sin ella seguramente nunca me hubiese animado a hacer esto», confesó.

Unas palabras con las que la cantante reveló que Belén Aguilera no solo es su compañera de profesión y amiga, sino que también es uno de los grandes pilares de su vida. Lo que está claro es que en la industria musical no siempre es oro lo que reluce, pero Lola Índigo ha demostrado que con trabajo y esfuerzo las metas se cumplen.