Lola Índigo abre su corazón en ‘El Dragón’, la canción que da nombre a su nuevo disco

Lola Índigo compartió este miércoles el último adelanto de su tercer álbum de estudio, El Dragón, canción que da nombre a su esperado nuevo disco, que verá la luz este viernes 14 de abril y con el que comenzará una nueva etapa en su carrera en la música.

La artista granadina decidió dejar para el final la canción más íntima y personal del disco. De esta forma, consigue coronar como se merece la eclosión de ese huevo que lleva incubando tanto tiempo. Una explosión que contendrá una canción en la que Lola Índigo por primera vez abre su corazón como nunca.

A través de esta canción, Lola Índigo trata temas como la soledad, los miedos y la ansiedad. Una balada en la que nos muestra una dura realidad que ha vivido hasta sentirse segura de sí misma para poder desplegar las alas. Una canción en la que además, ha estado acompañada en la composición por su amiga Belén Aguilera.

Hasta el momento, todos los adelantos que había publicado Lola Índigo eran canciones mucho más electrónicas potentes y empoderadas, como Discoteka, Las Solteras o AN1MAL. Sin embargo, Lola Índigo ha escogido para cerrar este disco una canción con la que se abre en canal como persona, dejando a un lado la faceta artista, para mostrarse como Miriam Doblas.

A pesar de que el género musical que la define es el urbano, a Lola Índigo también le gusta colar alguna canción un poco más profunda entre tanto hit de discoteca como aunque El Dragón apunta a ser la canción más diferente y personal de la artista en estos casi seis años de imparable carrera en la música.

no llamé, la puerta estaba abierta

yo llegué flotando, nadie me enseñó a no hundirme

— *•.༺♡༻EL DRAGÓN༺♡༻.•* (@lolaindigomusic) April 11, 2023