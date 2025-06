‘Lo que la vida me robó’: ¿cuántos capítulos tiene la serie que se emite en Nova?

Nova continúa deleitando a sus espectadores con la emisión de sus producciones audiovisuales. Sean de carácter nacional o internacional, la cadena logra cosechar grandes datos de audiencia con sus emisiones. Una situación que se está repitiendo con Lo que la vida me robó, la popular serie mexicana que ha conquistado a numerosos países. Y es que, aunque la ficción fue estrenada en el 2013, ha logrado pasar a la historia como una de las novelas más legendarias y vistas de Televisa. Una historia de romance que está cargada de secretos, mentiras, pasión y misterios. Todo ello mientras trata temas como la presión social, la lucha por la supervivencia y los secretos que pueden afectar a las vidas de las personas. ¡ALERTA SPOILERS!

De esta manera, el público está teniendo la oportunidad de conocer la historia de Montserrat, una joven que se ve obligada a casarse con el hombre que su familia ha escogido para ella. A nivel económico, están viviendo momentos muy complicados, por lo que deciden que la joven debe de casarse con Sebastián de Icaza, hijo de una familia influyente. Sin embargo, la joven no piensa casarse con él. Ella está enamorada de José Luis, su novio, y aunque su familia no le acepte, no piensa rendirse. Pero, será entonces cuando la vida le presente a Alejandro, un joven peón que se entera de que su padre es un hombre cruel y muy poderoso.

Graciela, al ver que su hija no piensa casarse para ayudar a la familia, le pide a Alejandro su ayuda financiera. Una petición que el joven acepta, pero con la condición de que le permita cortejar a Montserrat. Un trato secreto que es zanjado entre ambos. Lejos de quedar ahí, Graciela y su hijo le hacen creer a Montserrat que José Luis es un asesino.

Una situación que provoca que las autoridades lo culpen de un asesinato que no cometió. Un terrible suceso que deja a la protagonista devastada y que la llevan a perder la fe en el amor. Por ello, acepta casarse con Alejandro, aunque su corazón pertenezca a José Luis.

¿Cuántos capítulos tiene ‘Lo que la vida me robó’?

Lo que la vida me robó es un drama mexicano que cuenta con la interpretación de estrellas de la industria como Angelique Boyer, en el papel de Montserrat, Sebastián Rulli, como Alejandro, y Luis Roberto Guzmán, como José Luis. Un elenco de actores completamente prestigioso que, junto a otros artistas, han dado forma a esta maravillosa y cautivadora producción.

La serie se presenta en Nova y lo hace, obviamente, tras haber emitido ya su final. De esta manera, se ha podido saber que la ficción cuenta con un total de 197 entregas. Numerosos capítulos que presentan una duración que ronda entre los 45/50 minutos.

Los espectadores de la cadena, de Atresmedia, puede ver la producción de lunes a viernes a partir de las 15:00h (hora antes en las Islas Canarias). Pero, cabe señalar que también está disponible al completo en Prime Video y en la plataforma de atresplayer.