Lily Phillips sigue siendo una de las mujeres más buscadas del momento después de la polémica generada por su récord sexual al haberse acostado con 100 hombres en tan sólo unas pocas horas. Pero la estrella de OnlyFans no se conforma con eso, ya que tiene pensado subir la apuesta y tener sexo con 1.000 hombres, aunque esta gesta sexual podría traerle más problemas que los que pueda descubrir al hacerse unos análisis de ETS.

Su comportamiento no está bien visto por mucha gente, lo que le está provocando recibir numerosas críticas, aunque hay que recordar que todos estos retos no son más que un trabajo, ya que se trata de una de las actrices eróticas más conocidas del mundo. En una reciente entrevista, la intérprete y creadora de contenido ha desvelado que ante su nuevo reto tendrá que buscar un nuevo lugar para realizarlo, puesto que en Estados Unidos podría enfrentarse a más problemas de los que espera.

Lily ha pasado por Plug Talk, un pódcast dedicado al mundo del porno por el que han pasado algunas de las actrices más conocidas del mundillo, y que sólo está disponible sin censura en la plataforma OnlyFans, debido a que las entrevistas suelen terminar en escenas de sexo.

Allí ha desvelado que ha sido advertida por si tenía pensado repetir una de sus hazañas sexuales en EE. UU.: «Tenía previsto hacerlo aquí, pero recibí muchos consejos que decían: ‘Te deportarán si lo haces aquí’». Pero los problemas para Lily Phillips comenzaron antes incluso de grabar, porque en la aduana debió dar explicaciones sobre lo que tenía pensado hacer en el país.

Al explicar que acudía para grabar pornografía, los agentes de aduanas se centraron en saber qué iba a hacer: «Me preguntaban si era prostituta y cosas así. Yo estaba en plan, ‘sí, me acuesto con todos esos tíos, pero no me pagan ni un céntimo, así que no es prostitución ¡Me acuesto con muchos chicos!’».

Tendrá que superar el récord de Bonnie Blue

Buscar un nuevo lugar lejos de Estados Unidos para recibir a los hombre dispuestos a tener sexo con ella no es el único dolor de cabeza que tendrá Lily, ya que su intención de tener sexo con 1.000 hombres es un récord que ha superado otra estrella de OnlyFans. Bonnie Blue lo hizo hace algunas semanas, llegando a tener encuentros con 1.012 hombres en 12 horas.

Es por eso que Phillips deberá superar ese número, un trabajo que deberá estar bien planificado, ya que cada uno de sus compañeros sexuales apenas tendrán un puñado de segundos antes de tener que apartarse y dejar sitio para el siguiente. Su intención es convertirse en una leyenda del porno, por lo que no será el único reto que intentará superar en el futuro.

Los requisitos que pide Lily Phillips para tener sexo con ella

Para superar el récord de tener sexi con 1.000 hombres, ya ha anunciado que hay unas sencillas reglas que deberán respetar los voluntarios. Mientras ella espera en una habitación con una cama, en una sala justo al lado esperan los participantes a que llegue su turno.

Todos estarán citados a una hora aproximada para poder calcular los tiempos, por lo que deberán ser puntuales. Además, también deberán cumplir con darse una ducha antes de tener sexo con ella (algo que apenas durará unos segundos) y deberán firmar un consentimiento, ya que todo quedará grabado y se podrá ver en la red por sus suscriptores.