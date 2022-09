Lewis Capaldi emociona con el vídeo musical de ‘Forget Me’

El regreso a la música de Lewis Capaldi se ha hecho esperar, pero ha merecido la pena. El artista escocés publicó el pasado viernes su nuevo single, Forget Me, una canción que pone fin a su silencio musical de tres años, y con la que comienza una nueva etapa en su carrera en la música.

Estamos ante la vuelta de uno de los artistas internacionales más brillantes de los últimos años. Su gran personalidad, su voz y su gran talento para la composición, le llevaron a lo más alto. Sin embargo, a finales del 2019 anunció que había tomado la decisión de mantenerse apartado del foco, para centrarse en la composición de su nuevo disco. Y finalmente ha visto la luz el primer single de este nuevo disco, Forget Me.

«Dos años y todavía no te has ido», comienza la letra de su nuevo single. Una frase a partir de la cual, y en esa línea temporal va girando una trama de desamor que contagia emoción a través de cada nota, pues la sensibilidad de Lewis Capaldi a la hora de narrar historias es algo único.

🚨 ‘FORGET ME’ VIDEO OUT NOW!!!!!!🚨

hands down my favourite music video ever made 🍆😎 x

watch here 👉 https://t.co/BQeaQGJrI6 pic.twitter.com/2EKeVuu4K1

— Lewis Capaldi (@LewisCapaldi) September 12, 2022