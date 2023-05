Letra completa de ‘Eaea’, la canción de Blanca Paloma para Eurovisión

Blanca Paloma es una de las artistas que más está dando de qué hablar este año en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. La ilicitana sorprendió a todos con su decisión de volver a participar en Benidorm Fest. En la edición pasada, llegó a la final con Secreto de agua y, en esta, logró hacerse con el micrófono de bronce con Eaea.

No es ningún secreto que la propuesta de Blanca Paloma consiguió cautivar tanto al televoto como al jurado profesional, pero también consiguió traspasar nuestras fronteras. Por lo tanto, se ganó a pulso el pase directo a Liverpool para representar a España en Eurovisión 2023. Desde el primer momento, tanto ella como su equipo, no han dejado de trabajar para ofrecernos una actuación a la altura de lo que se espera.

En cuanto al significado de Eaea, nuestra representante, en unas declaraciones para RTVE, definió su tema como “una historia de amor que va más allá de la muerte”. Por si fuera poco, Blanca Paloma añadió algo más: “Es un homenaje a mis raíces. Ensalza el legado del amor y saber, transferido de generación en generación a través de la nana. Recordar de dónde vengo para saber a dónde voy”. ¡Qué bonita historia refleja!

Letra completa de Eaea, canción de Blanca Paloma para Eurovisión 2023

Ya, eaea (¡ole!)

Ay, ven a mí, niño mío, ya

Ay, ven a mí, niño mío

Duerme a mi vera

Que en mi pecho hay abrigo

Abriguito pa tus pena’

Ya, eaea, ya, ea, ea

Ya, eaea, ya, ea, ea

Ya, eaea, ya, ea, ea

Lagrimitas del Nilo, noches en vela

Mi niño, cuando me muera

Que me entierren en la Luna

Y toa’ las noches te vea

Y toa’ las noches te vea

Y toa’ las noches te vea

Toa’ las noches meno una (¡ole!)

Ay, ven a mí, niño mío, ay, niño mío, chiquito mío

Chiquito de mis amores

Que en la noche me iluminan

Tus ojos soles

Ya, eaea, ya, ea, ea

Ya, eaea, ya, ea, ea

Ya, eaea, ya, ea, ea (¡sí, sí, sí, sí!)

Lagrimitas del Nilo, noches en vela

Mi niño, cuando me muera

Que me entierren en la Luna

Y toa’ las noches te vea

Y toa’ las noches te vea

¡Y toa’ las noches te vea!

¡Vamos allá, la Blanca Paloma!

Mi niño, cuando me muera

Que me entierren en la Luna

Y toa’ las noches te vea

Toa’ las noche’ meno una

Ya, eaea, ya, ea, ea

Ya, eaea, ya, ea, ea

Lagrimitas del Nilo, noches en vela (¡sí, sí, sí, sí!)

Ya, eaea, ya, ea, ea (¡eh!)

Ya, eaea, ya, ea, ea

Ya, eaea, ya, ea, ea