Leticia Sabater, disparada y apuñalada en su nuevo villancico: «Me comeré un pibón»

Ni el encendido de luces ni los anuncios de perfumes en televisión, el pistoletazo de salida a la Navidad llega en el momento en el que Leticia Sabater lanza su ya tradicional villancico navideño. Con algo menos de un mes, la artista ha publicado el videoclip de Esta Navidad me comeré un pibón, la nueva canción que promete convertirse en viral.

El vídeo comienza de forma sorprendente cuando Papa Noel le deja encargada la misión de ser ella la que reparta los regalos este año después de que la gente no le haya tratado nada bien. Según cuenta, se ha tomado una baja por ansiedad porque la gente ha dejado de quererle por culpa de que «ha subido todo».

La primera sorpresa que muchos se llevarán será el reconocer la melodía e incluso el estribillo de esta canción sin haberla escuchado antes. Esto se debe a que se trata de una versión libre -muy libre- de Last Christmas, la canción que popularizó Wham!

Pese a las bajas temperaturas, la cantante no renuncia a su atiendo sexy para convertirse en la entregadora oficial de los regalos de este año 2023. Aunque lo hace con el mejor ánimo y sin dejar de bailar, la gente a la que se los entrega no están muy contentos con su presencia, tanto que todo se vuelve muy violento.

Lejos de agradecerle el detalle, Leticia Sabater sufre todo tipo de agresiones en su paticular misión de repartir los regalos puerta a puerta. El primero le propina un botellazo y un disparo entre ceja y ceja, pero eso no impide que ella siga bailando y con su recorrido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por LETICIA SABATER!oficial! (@leticiasabateralonso)

Una señora le clava unas tijeras, un boxeador -que casualmente pasa por la calle en ese momento- utiliza un hacha para clavársela y abrirle las tripas de par en par. Para rematar, un joven montado en un pequeño barco utiliza un cuchillo para agredirla todavía más con cortes por todo el cuerpo.

Mientras ella sigue bailando sin parar y cantando No lloraré tu fucking love, se descubre que todo había sido una trampa para acabar con la Navidad. El vídeo termina descubriendo que Papa Noel es en realidad El Grinch. «Este año me he cargado la Navidad», celebra.

Se trata de la primera canción de Leticia Sabater después de sufrir una agrexión sexual en pleno concierto cuando un espectador se propasó con ella en el escenario.

Con esta canción pretende repetir éxitos como El polvorrón, Papa Noel lléname el take o de sus canciones de verano como La salchipapa.