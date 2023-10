Leonardo Dantés tiene nueva canción, ahora dedicada a Pablo Motos: «Tu estribillo es una mierda»

Hablar de Leonardo Dantés es hacerlo de uno de los personajes más conocidos de finales de los años 90 y principios de los 2000 gracias a sus apariciones junto a todo tipo de personajes como Paco Porras, Tamara (ahora conocida como Ámbar) o Loli Álvarez, entre otros. Tras aquella fama, el cantante ha vuelto con nueva canción, esta vez dedicada a Pablo Motos, el presentador de El Hormiguero.

El artista ha quedado en el recuerdo para muchos gracias a El baile del pañuelo y Tiene nombres mil, algunos de los estribillos más pegadizos durante su etapa de mayor fama en televisión. Pero su carrera es mucho más importante que aquella época en la que fue protagonista de los programas del corazón, ya que como compositor tiene una gran trayectoria, mucho más seria, tanto como cantante en solitario y como letristra, habiendo compuesto éxitos para Los Chunguitos.

Desde hace años vive retirando de los platós, pero el programa de Antena 3 siempre tiene algunos guiños para él gracias a una de las canciones dedicadas a Jorge Salvador, productor ejecutivo y socio de Pablo Motos. El tema, el himno no oficial del programa, suena de forma habitual para que el catalán aparezca en pantalla y en la tertulia de cómicos.

El Monaguillo ha aprovechado su aparición en una de esas tertulias para tener un detalle con Pablo, precisamente después de que sonase la dedicada a Salvador. «Cuando hemos celebrado la canción que le hizo Leonardo Dantés a Jorge Salvador, te he visto que buscabas el motivo por el que tú no tenías una», le ha dicho al valenciano.

«Leonardo Dantés tiene un regalo para ti», pero esa frase no le ha gustado nada, tanto que ha intentado impedir que los espectadores pudieran verlo: «Gracias Leonardo, pero no hace falta poner la canción, ya la oigo yo solo». Pero el equipo del programa no ha tenido piedad con su jefe y han seguido adelante con la broma.

«La tengo en vídeo y en un merendero», ha anunciado antes las risas de todos los presentes en el plató. La cara del presentador era un poema ante lo que se iba a poder ver. «Sigue así con tu compañeros, haciéndonos felices en El Hormiguero», es una de las frases que se pueden escuchar en el vídeo que, efectivamente, está grabado en el banco de un parque.

Pablo, como venganza, recordó que Leonardo es el amigo del alma de Jorge Salvador, lo que obligó a sus socio a tomar la palabra. «Es mucho más pegadiza la mía que la tuya, tu estribillo es una mierda», le decía el catalán, unas palabras que Pablo aprovechó a su favor: «Estoy de acuerdo, seguiremos poniendo la tuya».