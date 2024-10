Leire Martínez reaparece tras su salida de La Oreja de Van Gogh: «Llegará el momento de hablar»

Toda España sigue en shock después de la noticia de la salida de la cantante Leire Martínez del grupo La Oreja de Van Gogh después de un comunicado publicado por la banda y ella no firmó, por lo que los rumores de una posible expulsión y de un posible regreso de Amaia Montero no han parado en los últimos días. Lejos de pararlos, la banda y su entorno guardan absoluto silencio, mientras que las dos afectadas sí que han querido hablar. Amaia Montero lo ha hecho con TardeAR y con Gonzalo Miró, su ex pareja, como portavoz, mientras que Leire ha preferido hacerlo en el programa de la televisión vasca en el que colabora. Ha sido en el plató de Biba Zuek donde ha querido romper su silencio desde la noticia, una intervención muy esperada ya que hasta este momento solo había dado algunas declaraciones a su amiga Mar Montoro, periodista que fue una de las locutoras más exitosas de Los40.

La artista es colaboradora habitual, por lo que no se trataba de una visita especial al programa, aunque no ha podido evitar tener que hablar de su polémica salida, aunque no ha querido dar detalles de cómo se encuentra: «Si digo que estoy bien o si digo que estoy mal, todo se va a recibir mal». Pese a todo, lo cierto es que aparecía con cara de cierta tristeza, por lo que ha decidido intentar seguir con su vida: «No me quiero quedar en casa. En estos momentos no quiero decir nada más, pero llegará el momento. Ahora es momento de estar tranquila, pensar las cosas y situarme. Cada uno tiene sus ritmos».

Esas han sido sus primeras palabras delante de una cámara, ya que hasta ahora solo había hablado con su amiga Mar Montoro, que en el programa Juntos, de Telemadrid, comunicó sus palabras a la audiencia. «El grupo ha comunicado lo que ha considerado. Yo no he firmado el comunicado. Cuando considere y me encuentre bien, yo misma contaré lo que sea, pero por el momento no tengo mucho que decir», fue lo que le dijo a la periodista.

Pero no ha sido la única vez que Leire Martínez ha atendido a las cámaras, ya que a la salida de los estudios de ETB se ha parado para atender a la prensa que la esperaba y ha dado unas pequeñas declaraciones desde su coche. «Estoy abrumada, sobrepasada y superagradecida por todo el amor que estoy recibiendo», ha confesado.

Amaia Montero también ha hablado

La cantante, que lleva varios años alejada de la música por su situación personal, está siendo señalada desde hace meses por los rumores de un posible regreso al grupo con el que triunfó en el pasado y que la salida de Leire no ha hecho más que alimentar. Ha sido el programa TardeAR el que ha conseguido en exclusiva hablar con ella por primera vez.

«Se lo inventan y esto me está empezando a afectar. Esto es una locura. ¡Esto es una vehemencia! ¿He dicho yo o algún componente del grupo ha dicho que yo vaya a volver a La Oreja?», es lo que ha dicho al programa de Ana Rosa Quintana en Telecinco.