‘Lazos de sangre’ recupera la pregunta que enfadó a Rocío Jurado: «¿Me puede decir su talla de sujetador?»

El pasado jueves 14 de diciembre pudimos disfrutar de una nueva entrega de Lazos de sangre. En esta ocasión, estuvo dedicada a la figura de Rocío Jurado, una de las artistas más conocidas y reconocidas de la historia de la música en nuestro país. En esta ocasión, el programa contó con grandes nombres como son Mercedes Milá, María del Monte, Carlos Herrera e, incluso, su hija Rocío Carrasco.

No es ningún secreto que Rocío Jurado no solamente destacaba por su voz y sus canciones, sino también por su estilismo y sus valores feministas. Es más, hubo una entrevista que llegó a marcar un antes y un después en muchos sentidos: se le preguntó por su talla de sujetador. ¡Algo que han querido recordar en Lazos de sangre!

Debemos tener en cuenta que, hace décadas, la mentalidad machista era algo habitual en la sociedad. Pero Rocío Jurado era de las pocas que se atrevía a alzar la voz a través de sus respuestas en diversas entrevistas. Una de las más destacadas fue la de Lourdes Sancho en Un paso por el tiempo, en La 1 de Televisión Española.

Rocío Jurado fue una pionera en el cuestionamiento de los clichés y de la cultura machista de su época. En sus propias palabras, hacía falta un «destape mental». Esta libertad estuvo patente en sus canciones, en su vida y, también, en su aspecto sobre el escenario. #LazosRocío pic.twitter.com/HPbX8VWQeh — La 1 (@La1_tve) December 14, 2023

En la conversación, se habló del significado de «no siento nada al hacerlo contigo», frase que encontramos en su canción Lo siento, mi amor. La periodista no tardó en hacer esta pregunta: «¿No le da corte?». La artista respondió: «Eso no solamente no me da corte, sino que me siento muy orgullosa. Esa es una canción que ha roto barreras que existían».

Además, La Más Grande añadió: «Nunca una mujer se había atrevido a decir en una canción una cosa semejante, siempre era el hombre el que dejaba a las mujeres llorando en las ventanas y con los niños. Y se iba con otra… No es verdad, en nuestro tiempo eso no existe y yo tenía que cantarlo».

Poco después, llegó la famosa pregunta: «¿Me puede decir su talla de sujetador?». La respuesta de Rocío no tardó en llegar: «¿Yo te lo voy a decir? El único sujetador que me importa es el mental». En esta entrega de Lazos de sangre, se ha dado a conocer que la pregunta de Lourdes Lancho no fue fortuita.

Así se gestó el ‘zasca’ de Rocío Jurado a Lourdes Lancho (@loulancho), que le preguntó por su talla de sujetador. Lo cuenta la periodista en @lazosdsangreTVE 🥲 #LazosRocío pic.twitter.com/o38AxfE31V — La 1 (@La1_tve) December 14, 2023

«Era una sección en el programa de Julia Otero con preguntas rápidas, ingeniosas y cómicas», explicó la periodista. Además, la artista sabía a la perfección qué pregunta se le iba a hacer: «Le pasamos el cuestionario antes del programa para que pudiera contestar de forma contundente. (…) ¿Es una pregunta estúpida? Sí. ¿Machista? No».

Ante esta confesión, y como no podía ser de otra manera, Rocío Carrasco quiso pronunciarse en Lazos de sangre: «La pregunta la sabría, pero la respuesta era suya y nadie se la dijo». Mariló Montero, por su parte, fue más allá: «Su escote era un debate nacional, porque rompía reglas a través del vestuario». Sea como sea, ¡se convirtió en una respuesta que pasó a la historia!