‘Lazos de sangre’: así se imagina José Mota un posible regreso de Mecano

Lazos de Sangre dedicó su entrega de este martes 25 de julio a Mecano. El programa de La 1 de Televisión Española realizó un repaso a la exitosa trayectoria del grupo y a su posterior separación, cuando se encontraban en uno de los momentos de mayor éxito de su carrera.

Durante el debate del programa, los espectadores pudieron un vídeo en el que José Mota aparecía imitando a Ana Torroja. Tras esto, el ex integrante de Cruz y Raya conectó en directo para hablar sobre el emblemático grupo madrileño.

«Fíjate lo importante que es que te acompañe la música en tu vida. No lo olvidas jamás», expresó. Y añadió: «Yo creo que si Mecano volvieran ahora mismo, no sé cuántos días llenarían el Wanda Metropolitano. Te digo que llenarían el Wanda, y no me equivoco, más que cualquier grupo internacional».

¿Qué piensa José Mota de un posible regreso de #Mecano? #LazosMecano pic.twitter.com/jSunJtQrG3 — Lazos de sangre TVE (@lazosdsangreTVE) July 25, 2023

Jordi González le planteó la siguiente cuestión: «¿No te parece que eso sería quizá un error? Muchos poetas lo han dicho, la nostalgia es un error». A lo que el cómico respondió: «¿Volver? No vuelvas nunca donde has sido feliz, ¿no? Yo qué sé, imagino que será complicada la vuelta de Mecano, pero desde luego, si ese hecho se produjera… Imagínate siete únicos conciertos en el Wanda Metropolitano. Yo te digo que lo petan».

Miguel Ángel Arenas, el descubridor de Mecano, confesó: «A mí me encantaría verlos juntos». Mientras que Javier Herrero, de Los Pecos, señaló: «Si volvieran, creo que podrían hacer una gira maravillosa… Pero también es muy bonito que se quede ahí, donde se quedó».

«Yo soy de los pocos que digo siempre ‘que no vuelva Mecano’… Es lo que fue. Fue un momento concreto de la historia de España», dijo el periodista José Ramón Pardo al recordar el reencuentro del grupo en 1998 con el recopilatorio Ana José Nacho: «Estaba pensado para hacer una nueva gira, pero no hubo forma de combinar los talentos y los talantes de los dos hermanos».