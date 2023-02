Lana del Rey lanza ‘A&W’ como adelanto de su nuevo álbum

Lana del Rey ha vuelto. La artista estadounidense tenía guardada una sorpresa para sus fans. Mientras llega la cuenta atrás de su esperado nuevo disco, que verá la luz el próximo 24 de marzo, ha publicado una nueva canción, bajo el título de A&W.

Unas semanas antes del lanzamiento de su nuevo disco, el día 1 de marzo, Lana del Rey recibirá un premio en la gala de los Billboard Women in Music, por su talento visionario. Un premio que demuestra el talento de la artista en la industria musical a nivel internacional.

A&W es el segundo adelanto de Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd, el disco que la artista estadounidense publicará en poco más de un mes. Se trata de un single muy peculiar, pues está compuesto por dos canciones en una.

A&W se compone de dos canciones en una. La primera, titulada American Whore, de estilo folk, acompañada por el sonido de pianos, guitarras acústicas y eléctricas, todo ello guiado por una melodía que envuelve la dolorosa letra que interpreta la artista. La segunda parte, Jimmy llega con una base de hip-hop y efectos de sonido electrónicos que envuelven la voz de Lana del Rey.

Por otro lado, Lana del Rey fue entrevistada recientemente por la artista estadounidense Billie Eilish para el nuevo número de la revista Interview Magazine. Una entrevista muy personal, donde cuenta detalles inéditos sobre el proceso de creación su nuevo disco.

Un disco que verá la luz en poco más de un mes, mientras tanto, los fans de Lana del Rey pueden seguir disfrutando de sus nuevos lanzamientos, como A&W, que en tan solo dos días ya suma más de 600.000 reproducciones el vídeo del audio en YouTube.