Lady Gaga: su presencia en los Premios Oscar 2023 continúa siendo una incógnita

El Dolby Theatre de Los Ángeles se prepara para acoger un año más la ceremonia de los galardones más importantes del cine. El próximo 12 de marzo tendrá lugar la ceremonia de los Premios Oscar 2023, y a tan solo unos días de celebrarse, la presencia de Lady Gaga sigue siendo un misterio.

Lenny Kravitz ha sido el último artista en confirmar su presencia en la ceremonia. El artista protagonizará uno de los momentos más emotivos de la noche, la parte In Memoriam de la gala en la que se recordará a las estrellas fallecidas en el último año.

Casi todos los artistas con canciones nominadas a los Premios Oscar 2023 han confirmado su presencia, sin embargo, la incógnita de Lady Gaga aún no se ha resuelto. La artista creó Hold my hand, la canción central de la banda sonora de Top Gun Maverick, una de las candidatas al Oscar, pero su presencia aún no ha sido confirmada por la Academia de Hollywood.

La principal razón que justificaría la ausencia de Lady Gaga en la ceremonia de los Oscar es que se encuentra inmersa en el rodaje de la secuela de Joker. De esta forma, las grabaciones de la película podrían impedirle estar presente en la alfombra roja y acudir a la gala.

Sin embargo, aunque la presencia de Lady Gaga en la ceremonia de entrega de los Oscar 2023 no ha sido confirmada, tampoco se ha confirmado su ausencia. Por lo que muchos apuntan a que la artista estadounidense finalmente sí que acudirá a los premios.

Otro de los grandes atractivos de la noche será la actuación de Rihanna. La artista de Barbados se subirá al escenario para interpretar Lift me up, siendo su segunda aparición sobre un escenario en los últimos 8 años, tras su actuación en la final de la Super Bowl 2023 el pasado mes de febrero.