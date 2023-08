Lady Gaga lanza un importante y emotivo mensaje tras la muerte de Tony Bennett

Hace un par de semanas el mundo de la música se vestía de negro para despedir a Tony Bennett. El legendario cantante fallecía a los 96 años de edad dejando un profundo vacío en los corazones de muchas personas. Una de ellas fue la cantante Lady Gaga, con quien compartía una sincera amistad.

Ambos cantantes se conocieron en 2011 e inmediatamente congeniaron tanto en lo personal como en lo musical volviéndose amigos. Lanzaron dos álbumes juntos llamados Cheek to Cheek y Love For Sale respectivamente que fueron un gran éxito. Los dos compartieron numerosos momentos importantes del transcurso de su vida, el último de ellos cuando la artista actuó en el cumpleaños número 95 de Bennett. Tras diez días de silencio, la intérprete se ha sentido preparada para despedirse públicamente de su dupla musical con un largo y emotivo texto en redes sociales.

“Echaré de menos a mi amigo para siempre”, comenzaba escribiendo Lady Gaga. “Con Tony, pude vivir mi vida en otra época. Tony y yo teníamos un poder mágico. Nos transportábamos a otra era, modernizábamos juntos la música y le dábamos nueva vida como dúo de cantantes. Pero no era una actuación. Nuestra relación era muy real. Claro que me enseñó sobre música, sobre la vida del espectáculo, pero también me enseñó a mantener el ánimo alto y la cabeza bien puesta”, explicaba sobre su conexión con el músico. Más tarde, ahonda sobre cómo fue su despedida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lady Gaga (@ladygaga)

“Llevo mucho tiempo llorando la pérdida de Tony. Tuvimos una despedida muy larga e intensa”, se ha sincerado. “Perder a Tony a causa del Alzheimer ha sido doloroso, pero también muy hermoso. Una época de pérdida de memoria es un momento muy sagrado en la vida de una persona. Hay un sentimiento de vulnerabilidad y un deseo de preservar la dignidad”, reflexiona la artista.

“Todo lo que quería era que Tony recordara lo mucho que le quería y lo agradecida que estaba por tenerle en mi vida. Pero, a medida que eso se desvanecía lentamente, supe que en el fondo estaba compartiendo conmigo el momento más vulnerable de su vida que podía vivir: estar dispuesto a cantar conmigo cuando su naturaleza estaba cambiando tan profundamente”, asegura. Bennett se mantuvo en activo dando conciertos hasta que no pudo más, retirándose en 2021. Gaga ha querido agradecerle el haber tenido el honor de cantar con él incluso en esos momentos.

Por último, la cantante ha querido lanzar un importante mensaje a sus seguidores. “Si pudiera decir algo al mundo sobre esto, diría que no os olvidéis de vuestros mayores, que no los dejéis atrás cuando las cosas cambien. No te acobardes cuando te sientas triste, sigue adelante, la tristeza forma parte de ello. Cuida de tus mayores y te prometo que aprenderás algo especial. Puede que incluso mágico. Y presta atención al silencio: algunos de los intercambios más significativos entre mi compañero musical y yo se produjeron sin ninguna melodía”.