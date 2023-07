Lady Gaga aumenta los rumores de su regreso a los escenarios en el aniversario de The Chromatica Ball

Lady Gaga continúa alimentando los rumores sobre su inminente regreso a los escenarios. Cuando se cumple el primer aniversario del inicio de su última gira mundial, The Chromatica Ball, la artista estadounidense ha querido compartir una publicación muy especial.

La gira mundial de Lady Gaga no ha tenido una segunda etapa debido a que la agenda profesional de la artista se ha llenado de trabajo delante de las cámaras. No obstante, una vez finalizados sus compromisos como actriz, la neoyorkina podría estar planteándose regresar pronto a los escenarios.

«Realmente estoy celebrando un año entero desde que lanzamos The Chromatica Ball. Soy muy afortunada de tener familia y amigos que me apoyan, increíbles colaboradores artísticos y fans de todo el mundo que aparecieron para presenciar nuestro show EN VIVO o animarnos desde casa» empezaba explicando Lady Gaga en una publicación de Instagram.

«No hay nada como la presentación en vivo. Cantar, bailar, tocar el piano, vestir disfraces de alta moda y dirigir el espectáculo es una verdadera alegría para mí. Y no hay nada como estar en el escenario cuando la audiencia está finalmente en el estadio. Ahí es cuando el espectáculo se completa. No hasta entonces. Enviando amor. Y paz también» concluía.

Un mensaje que muchos de sus fans han interpretado como una reflexión en un momento de paz, cuando se cumple un año de una de las giras más importantes de su carrera, que sin embargo no ha escapado del análisis, pues la artista parece nostálgica y con ganas de regresar a los escenarios.

Por otro lado, otro de los detalles que también ha llamado la atención de la última publicación de la artista, es que en la imagen publicada en su cuenta de Instagram luce una camiseta de BLACKPINK, el grupo femenino surcoreano del momento en todo el mundo. Y como era de esperar, ahora sus fans piden una colaboración.

Lady Gaga celebrates the anniversary of ‘Chromatica Ball’ wearing a BLACKPINK T-Shirt in new Instagram photo. pic.twitter.com/do7jEBFIky

— Pop Base (@PopBase) July 18, 2023