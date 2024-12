Kova vuelve por tercera vez a ‘First Dates’ y anuncia a su cita que es «asexual»

Todo el equipo de First Dates hace lo posible por ayudar a sus participantes a encontrar el amor, pero hay personas que no tienen demasiada suerte. Es el caso de Kova, que ha vuelto al restaurante dos años después de su última visita, siendo la tercera vez que intenta encontrar a su media naranja. Desde 2022 no ha tenido suerte y sigue en búsqueda, tal y como ha contado nada más ser recibida por Carlos Sobera: «Nada. Mucho amor hacia mí. Busco, pero busco algo muy despacito. Yo no tengo ninguna prisa». Pero su cita no ha sabido hasta pasada buena parte de la cena que en el plano íntimo se declara asexual, un detalle que podría ser importante.

La protagonista de la noche ha llegado al restaurante dejando claro que lo fundamental en su vida es la música, siendo la música heavy la que le mueve en todo momento. «El heavy te da fuerza, te da lucha… Te da humildad. Lo que pasa es que la gente no sabe lo que es el heavy». Además de sus gustos musicales, el presentador del programa ha querido saber qué otras aficiones tiene: «Hacer yoga de principiante, senderismo… Me apasiona todo lo que sea estar a gusto, que cada uno haga lo que quiera con respeto y poco más. Yo creo que es mucho más sencillo de lo que todos nos imaginamos», ha dicho la comensal.

Para cenar con ella, el programa había seleccionado a alguien que tiene mucho en común, por lo que todo hacía pensar que las cosas irían bien. Belisario ha sido el hombre que ha acudido a la cena, aunque sus gustos estaban cercanos, no eran exactamente iguales. El rock y el trash metal no se llevan bien, por lo que ya había algunas diferencias entre ellos nada más comenzar a charlar.

La velada ha ido pasando y la chispa no aparecía, pero lo que ha terminado por arruinar la noche ha sido el momento en el que Kova ha decidido contarle a su cita que, pese a que es la tercera vez que acude al programa, se sigue sintiendo «asexual». «Lo que me pone es el Rock and Roll», ha sentenciado. «Lo sabías, ¿no?», le ha preguntado ante la mirada de sorpresa de su compañero.

Tras la cena, el equipo de First Dates les ha preparado un fin de fiesta con un karaoke en una sala apartada, de esta manera podrían tener más intimidad y conocerse un poco mejor, pero nada más lejos de eso. De nuevo, la música ha sido lo que les ha separado.

Mientras Kova no ha tenido problema en cantar canciones de Alaska, Beli se ha cerrado en banda. «La música que no sea heavy, como Alaska, Miguel Bosé o cosas así, eso no lo canto ni en broma», ha dicho para no tener que cantar otro tipo de música que no sea la que él sigue.

La cita en First Dates ha terminado siendo un fiasco

Al final de la noche ha tenido lo que parecía inevitable, ya que todas las diferencias han provocado que el metalero no haya encontrado en su cita a la mujer ideal. «Te he visto una chica muy simpática, agradable, pero no ha surgido la chispa que tenía que surgir», le ha dicho.

En conclusión, Kova tendrá que seguir buscando a un hombre que esté dispuesta a seguir su ritmo en las relaciones amorosas. Los que no se sabe es si volverá a intentarlo una cuarta vez en el restaurante del amor o decidirá seguir buscando en otra parte.