Kiko Rivera: la primera y drástica decisión tras haber sufrido un ictus

Tras el ictus sufrido la pasada semana, Kiko Rivera ha tomado una drástica decisión. El hijo de Isabel Pantoja ha tenido una recuperación favorable, por lo que le han dado el alta en el hospital y por fin ha podido pasar la noche en su casa junto a su mujer Irene Rosales.

Nada más llegar a casa, el DJ compartió una imagen en su Instagram de él tumbado en el sofá de su casa descansando. Estos días han sido muy complicados para Kiko Rivera, pues hubo momentos en los que pensaba que no iba a salir con vida. Por suerte todo ha salido bien y ahora toca recuperarse.

“Mi vida no volverá a ser la misma”, escribía Kiko Rivera en sus redes sociales. Minutos después subía otra publicación donde expresaba el miedo que ha tenido durante todos estos días: “Empiezo a asimilar lo que me ha ocurrido, aunque voy mejorando no puedo dejar de estar triste”, explicaba en su Instagram.

Su vida tiene que cambiar, así lo ha decidido tras salir del hospital y la primera decisión que ha tomado ha sido dejar de fumar: “Esta vez sí, un fumador menos en el mundo, aunque con ayuda de este aparatito con su líquido sin nicotina y con mi parche que llega hoy”, escribía Rivera en sus historias de Instagram. El DJ se ha visto obligado a dejar de fumar tanto por recomendación de los médicos como para llevar una vida mucho más saludable.

Otra de las grandes decisiones que ha tomado ha sido dejar las redes sociales por un tiempo. Una decisión que ha impactado mucho a todos sus seguidores, pero que entienden al tratarse de su salud. “Me despido de vosotros un par de semanas mínimo. Os quiero, volveré”, expresaba en sus historias de Instagram.