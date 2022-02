Kiko Rivera se ha convertido, inevitablemente, en protagonista de la actualidad. Y todo por las durísimas declaraciones que ha dado a la revista ‘Lecturas’ que han afectado, sobre todo, a su hermana Isa Pantoja. La joven, después de lo sucedido, no dudó un solo segundo en romper su silencio en ‘El programa de Ana Rosa’.

Entre otras cuestiones, reconocía que Kiko Rivera “siempre se ha creído superior a mí”. Horas más tarde, en el programa ‘Ya son las ocho’ de Sonsoles Ónega, Isa Pantoja se ha mostrado más tranquila, pero se notaba a leguas lo sumamente decepcionada que estaba con su hermano. Además, la hija de la tonadillera ha aprovechado la ocasión para dar a conocer el último movimiento de Kiko Rivera.

¿En qué consiste, exactamente? El marido de Irene Rosales ha querido pedirle disculpas: “Me ha pedido perdón, pero para decir lo que me ha dicho mejor que no lo hubiera enviado”. A pesar de este mensaje de Kiko Rivera por WhatsApp, Isa Pantoja deja claro que no se cree sus palabras y no está dispuesta a pasar por alto esta situación: “Prefiero no aceptar su perdón y seguir con mi vida. (…) Es una manera de protegerme yo, de ponerme bien y mirar por mí”.

Isa Pantoja, en directo en #YaSonLasOcho3F: «Hoy estoy mejor». Arrancamos en directo con @sonsolesonega en @telecincoes 🟣 https://t.co/4RSiveXY7H pic.twitter.com/WICv8YoJKk — Ya es mediodía – Ya son las ocho (@yaesmediodiatv) February 3, 2022

Isa Pantoja ha querido sincerarse con Sonsoles Ónega, haciéndole saber que desconfía del verdadero motivo por el que su hermano ha decidido enviarle ese mensaje por WhatsApp: “Es un perdón, pero no sé si lo hace a última hora de hoy por la presión. Si no es capaz de procesar lo que está diciendo, no sé si es un perdón por lo que cuenta que por lo que ha hecho”.

Visiblemente decepcionada y triste, Isa Pantoja tiene claro que “ese no es mi hermano, no le reconozco. Para mí es como si no hubiese recibido su mensaje”. Por si fuera poco, reconoció que “no creo que se dé cuenta de que lo que hace es bastante grave. La entrevista la hizo hace días y el mensaje llega ahora, y ya es tarde”. Las duras declaraciones de Kiko Rivera han hecho que la joven toma una drástica decisión: “No voy a tener relación con él. Es que esto no puede seguir así. Si no le pongo un freno, no va a parar”.

De esta manera, la colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’ está dispuesta a concentrarse en su bienestar: “Necesito estar bien, tengo un hijo”. Al ver lo que ha sucedido en estos días, la hija de Isabel Pantoja cree que, con la actitud de su hermano, “me demuestra que no ha cambiado y que sigue teniendo los mismos valores que hace diez años, cuando yo tenía 16 años”.