Kiko Matamoros revela los planes de futuro de Anabel Pantoja y Yulen Pereira

Anabel Pantoja ya está de vuelta en Madrid. Después de pasar varios días en Sevilla al cuidado de su padre, la influencer se ha reencontrado con Yulen Pereira en la capital, donde han aprovechado para pasar tiempo con amigos como Belén Esteban. Y ahora, Kiko Matamoros ha revelado el siguiente paso de la pareja.

La pareja ha aprovechado estos días para vivir su amor en Madrid y pasar el rato con grandes amigos como Belén Esteban, y son muchos los que se preguntan cual será su siguiente paso, después de pasar casi todo el verano juntos.

Después de que el esgrimista ya haya retomado sus entrenamientos, esta semana ha surgido nueva pregunta en el plató de Sálvame. Una duda que ha resuelto Kiko Matamoros, compartiendo la información que le ha llegado con sus compañeros del programa de Telecinco.

El colaborador compartía su información en plató: «Él se queda a entrenar en Madrid» #yoveosálvame

Kiko Matamoros tomaba la palabra después de que sus compañeros preguntasen que va a ser de la pareja ahora que el esgrimista ha retomado su actividad deportiva. De esta forma, el colaborador ha revelado que Anabel y Yulen se van a ir a vivir juntos.

“Van a vivir en Madrid los dos. Él se queda a entrenar en Madrid y ella el tiempo que esté en Madrid estará con él. Ahora tiene el problema de su padre y tiene que ir y venir, pero la residencia va a ser Madrid”, expresó Kiko en Sálvame.

Después de que Kiko compartiera su información en el programa, Adela le preguntaba por un tema del que ya se habló hace un tiempo: la posible fundación de una escuela de esgrima. “No sé si sigue adelante o no, en su día sí se planteó y a mí no me parece mal”, expresó el colaborador.