Recientemente, Kiko Matamoros experimentó una de las sensaciones más bonitas que te puede regalar la vida. El pasado 27 de diciembre no solamente celebró su cumpleaños, sino también el nacimiento de su segundo nieto, Benjamín. Y es que Laura Matamoros ha dado a luz a su nuevo hijo.

Parece que esta espectacular noticia ha hecho posible que Kiko Matamoros se haya replanteado muchas cuestiones. Entre ellas, que se haya planteado una retirada de la televisión más o menos cercana. Carlota Corredera, presentadora de ‘Sálvame’, ha querido saber cuál es su futuro a corto plazo.

Es entonces cuando el colaborador no ha dudado un solo segundo en responder que, desde luego, es fuera de los platós de televisión. Es más, ha querido dar más detalles al respecto: “Quiero estar un par de añitos más y luego retirarme a escribir a Cancún, en una villita en condiciones, a escribir un libro”.

Laura Matamoros ya está en casa con el pequeño Benji 💙 https://t.co/wg7O1AC8IW — Telecinco (@telecincoes) December 30, 2021

Por si fuera poco, Kiko Matamoros ha reconocido que ya tiene pensado algún que otro personaje. Refiriéndose a Laura Fa, aseguró que “estoy perfilando un personaje como tú”. Tras varias preguntas realizadas por sus compañeros, el tertuliano ha confesado que esa retirada se realizará cuando tenga “67, o un poquito antes”.

“Estaré escribiendo novelas porque una autobiografía no me interesa. No quiero incluir a nadie ni buscar problemas a nadie”, reconoció el padre de Laura Matamoros. Aun así, asegura que “no descarto también escribir una novela que tenga mucho que ver con mi existencia. Cualquier relato tiene tintes autobiográficos”.

Sus compañeros de ‘Sálvame’ quisieron saber si en ese futuro en Cancún se ve solo o acompañado. Él no tardó en responder: “Estaría con Marta, por supuesto, y que ella por lo menos esté embarazada ya”. No es ningún secreto que, en numerosas ocasiones, el tertuliano ha reconocido que quiere volver a ser padre con la modelo, y si puede ser antes de retirarse mucho mejor. Sea como sea, es más que evidente que tiene todo planeado para cuando ese momento llegue.