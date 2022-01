Carla Barber ha dado la bienvenida al 2022 con la mejor noticia posible. La prestigiosa doctora ha anunciado su embarazo a través de sus redes sociales. De esta forma, el próximo mes de mayo la ex pareja de Diego Matamoros se convertirá en madre por primera vez, y Kiko Matamoros ha querido enviarle un mensaje desde el programa ‘Viva la vida’.

El colaborador se enteró en directo del embarazo de su ex nuera, y no dudó en mandarle sus mejores deseos. Durante el tiempo que Carla fue pareja de su hijo, Kiko mantuvo con ella una excelente relación y a día de hoy no le guarda ningún rencor.

«Ojalá que todo salga bien. Yo con ella me llevé muy bien y nunca he tenido problemas con ella. Entre mi hijo y ella fue una ruptura civilizada y no ha habido mayor problema», expresó el colaborador de ‘Viva la vida’. Además, dejó claro que no conoce la opinión de su hijo pues él no le ha comentado nada.

Kiko Matamoros, sobre el embarazo de Carla Barber: «Yo a mi hijo solo le digo que tenga cuidado, que no le vaya a pasar también a él que sea padre así a lo loco #VivaLaVida467 https://t.co/Kr0A0SribG — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) January 2, 2022

«No sé si Diego le habrá dado la enhorabuena, hablo de otras cosas con él pero le he dicho que tenga cuidado porque le veo desatado y hay que ser padre con responsabilidad», explicó Kiko Matamoros a sus compañeros.

Tan sincero como de costumbre, Kiko recordó el poco tiempo que ha pasado desde que Carla rompió con su hijo hasta que se quedó encinta: «Está embarazada de cinco meses y con mi hijo rompió hace ocho». No obstante, solo tiene buenas palabras para la doctora.