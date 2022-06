Kiko Matamoros y Anabel Pantoja tienen un fuerte enfrentamiento en la Palapa

Al igual que Alejandro Nieto, Kiko Matamoros ha protagonizado esta semana numerosas broncas con algunos compañeros de playa. En la pasada gala de ‘Supervivientes 2022’ presentada por Jorge Javier Vázquez, su colaborador ha revelado algunas confesiones, que hasta el momento habían permanecido en secreto. Entre estas, ha destacado que el famoso fuego de Anuar Beno fue fraudulento. Unas declaraciones que han terminado siendo el detonante de una discusión en la palapa entre varios concursantes, entre ellos, Kiko y Anabel Pantoja.

En un arrebato de sinceridad, el concursante decidió hacer públicas las trampas que han llevado a cabo algunos de sus compañeros, él incluido: “Hay más cosas que ha sido mentira, él ha sido el primero que ha vareado los cocos, hay que ser más tramposo todavía para hacer trampas en el concurso culturas, donde puso viaducto en vez de acueducto”. Seguidamente, el presentador le ha preguntado a qué concursante estaba acusando directamente de haber estado haciendo trampas y engañando al programa, a lo que no ha dudado en señalar a Yulen Pereira.

Ante el desconcierto que estaba causando las palabras de Kiko, Jorge Javier Vázquez pidió a Anabel que le dijera si estaba diciendo la verdad, a lo que la sevillana se ha sincerado refiriéndose a su compañero de programa: “Si que hay dudas, pero se demuestra que hacemos fuego las 24 horas y lo de los cocos no tires a los compañeros, cuando tú eres el primero que te los querías comer”, dando a entender que no podía acusar cuando el también ha sido participe y beneficiado de esas trampas.

El enfrentamiento de Kiko Matamoros y Anabel Pantoja 😱💥 🌴 #SVGala7 https://t.co/jQ6Rtsy22M — Supervivientes (@Supervivientes) June 3, 2022

Desde el comienzo del concurso, el tema del fuego ha sido una rebosante fuente de discusiones, por lo que el presentador le ha insistido a Anabel: “Eres una mujer que no miente y sincera, ¿apoyas la versión que ha ofrecido Kiko Matamoros sobre el tema del fuego?”. La sobrina de Isabel Pantoja respondía de manera contundente: “Exactamente su versión no. Es verdad que se hizo muy rápido, si te he dicho que yo no estaba”.

Sin embargo, más directo fue la respuesta de su compañero: “Sabes qué quedamos en que eremos cómplices y si descubrían a este señor íbamos a dar un paso al frente todos”, le reclamaba levantando la voz. Unas palabras que no sentaron nada bien a Anabel Pantoja y que, por ende, sumaron más leña al fuego: “A mí no me grites ni me faltes al respeto”, le exigía la concursante.