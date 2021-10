Kiko Hernández no está pasando por su mejor momento. Hace tan solo unas semanas, el popular colaborador de ‘Sálvame’ anunciaba en pleno directo su irrevocable decisión de marcharse durante un tiempo por su bienestar y el de su familia. «Quiero descansar. Quiero descansar un tiempo y tomarme unos días. Sé que Begoña me decía ‘no te marches nunca de ‘Sálvame’’, pero yo por mi salud mental necesito parar porque es que no puede ser», declaraba el colaborador.

Pero, lejos de disfrutar de esa desconexión, el colaborador televisivo va ha tener que hacer frente a una nueva disputa. Según se ha informado Liberto López de la Franca, que fue concursante de ‘Acorralados’ en el año 2011, ha denunciado al madrileño por «presunta intromisión ilegítima en su derecho al honor, intimidad personal y propia imagen».

Kiko Hernández, totalmente roto tras la muerte de su amiga Begoña, abandona el plató de @salvameoficial entre lágrimas: «No puedo más» https://t.co/XLN2ltrgO2 — Telecinco (@telecincoes) October 6, 2021

Asimismo, en declaraciones a ‘El Español’, el propio demandante explica que ahora «la demanda se encuentra en el Tribunal Supremo, en recurso de casación». López de la Franca ha comentado a dicho medio de comunicación que el pasado 11 de octubre interpuso una demanda contra Kiko Hernández por «acoso telefónico y por utilizar mi imagen sin permiso, además de una orden de alejamiento».

«Cuando salió la primera sentencia, con la que el juez no entra en el fondo y estima que estaba prescrita, ese día de la sentencia me manda a uno de mis teléfonos un WhatsApp en el que me dice una serie de cosas», explica. «Al tiempo me vuelve a enviar otro mensaje donde me dice que voy perdiendo juicios y que ahora me toca pagar costas. Cosa que no es verdad porque tengo un abogado de oficio y no me toca pagar nada. Hasta en eso está mintiendo este señor», continuaba en sus declaraciones.

«Al hacer esto, yo creo que es una cuestión de acoso. Este hombre ha roto unos límites procesales y extraprocesales al ponerse en contacto conmigo. La orden la he puesto porque aunque yo no vivo en Madrid, mi puesto de trabajo sí está en Madrid. Yo no quiero volver a ver a este señor», sentenciaba. Una polémica que dará mucho de qué hablar en los próximos días.