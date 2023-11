Kiko Hernández habla sobre ‘Sálvese quien pueda’, el reality de ‘Sálvame’ en Netflix: «Me faltó maldad»

Kiko Hernández, con el paso de los años, consiguió convertirse en uno de los colaboradores más reconocidos de Sálvame. ¡Toda una estrella! Su papel de «villano» no dejaba absolutamente indiferente a nadie y, por si fuera poco, formaba parte del histórico «Eje del mal» junto a Kiko Matamoros y Mila Ximénez.

A pesar de haber ejercido ese papel durante 14 años, el propio Kiko Hernández reconoció que le costó sacar esa maldad en Sálvese quien pueda, el reality de Netflix. Pero han sido muchos los años que ha estado en Sálvame, lo que hace que la gente le siga parando por la calle para pedirle que regrese. Eso sí, la mayoría de esas personas, no tardan en hacerle saber que «no le ven» como en la televisión.

Algo de lo que Kiko Hernández ha querido hablar en el podcast El Purgatorio: «Pero señora, en la tele estoy gritando todo el día. Soy una persona normal». Además, el que fuera colaborador de Sálvame añadió: «En la tele haces tu papel, mueves el avispero. Me quedé con el papel de villano, me gustó, empecé repartiendo hostias y me quedé así. Me gusta mucho más dar asco que dar pena».

En este podcast, el madrileño recordó el momento en el que supieron del final de Sálvame: «Yo vivía prácticamente en Telecinco, y cuando se acaba una época tan dura de trabajo te cuesta muchísimo decir que sí a otra cosa». Por si fuera poco, fue más allá: «Estábamos en emisión y nos sacan en un sobre ‘lo siguiente que tenéis es Netflix’. Fue complicado, fue difícil decir sí. Yo lo he dicho muchas veces: cuando acabe Sálvame, parón de tele».

A pesar de todo, ese parón no lo realizó puesto que se embarcó en el proyecto propuesto por la plataforma de streaming: «Nos llevamos bien. Son muchos años, puedes tener roces, pero en el fondo hay cariño». A pesar de todo, sí que hubo algo que cambió para este reality: dejó atrás su papel de «villano».

«Mi papel es el de hijo de puta, igual que el de Matamoros. Y veníamos de una cosa muy chunga, que es que te despidan de un programa de televisión y que te despidan como te despiden, entonces es muy difícil rearmarse», aseguró en el podcast. «Es muy difícil irte a un programa nuevo y empezar a seguir siendo ese hijo de puta cuando están todos tus compañeros destrozados, y lo último que te sale es eso», añadió.

«Lo intentábamos Matamoros y yo, pero no te sale ese punto de maldad cuando ves que acaba de suceder una tragedia, que se han quedado 20 compañeros que se ven en televisión, más luego 100 o 200 personas que trabajan fuera, en la puñetera calle», aseguró Kiko Hernández en el podcast. Aun así, sí que ha reconocido lo siguiente: «Me faltó maldad. Si se hiciera ahora, como ya ha pasado el drama…»