No es ningún secreto que, en la actualidad, Kiko Hernández y Carlota Corredera cuentan con una gran amistad. A pesar de todo, parece que no siempre ha sido así. El pasado martes, el colaborador de ‘Sálvame’ no dudó un solo segundo en dar a conocer un tenso enfrentamiento que tuvo, hace años, con la gallega.

Por aquel entonces él era redactor. A tal punto llegó la cosa que terminó abandonando la redacción. “Ya lo he contado mil veces pero es bueno recordarlo una vez más”, comenzó diciendo Kiko Hernández. “Carlota era la directora y me pilló con una factura de un piso que se me había olvidado pagar la luz y me dijo: ‘¡Aquí se viene a trabajar, no a arreglar asuntos personales!’. Con una voz…”, recordó.

Además, el tertuliano quiso añadir algo más: “A la semana siguiente dejé la redacción”. Pasado un tiempo, los dos volvieron a coincidir y a trabajar juntos. Ese fuerte enfrentamiento poco a poco fue quedando atrás, hasta tal punto que Kiko Hernández ha llegado a estar al frente de ‘Sálvame’ como presentador, además de colaborador.

En estos momentos, el madrileño reconoce que recuerda este suceso con cierta nostalgia aunque en ese instante lo pasó realmente mal. Desde entonces no han vuelto a tener ningún contratiempo similar. Es más, en la actualidad tienen una de las amistades más reforzadas de Mediaset.

En su momento, Carlota Corredera desveló que “Kiko Hernández me hizo uno de los mejores regalos de boda”. Por si fuera poco, ella fue de las primeras de su entorno laboral en conocer a Abril y Jimena, sus dos hijas. Poco a poco, el tiempo ha ido poniendo cada cosa en su lugar, haciendo que los dos se queden con las cosas buenas que han vivido a lo largo de todos estos años.

Además, Kiko y Carlota están mucho más unidos aún a raíz de la emisión de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, la serie documental de Rocío Carrasco. El testimonio de la hija de Rocío Jurado ha supuesto una enorme sacudida para ‘Sálvame’ después de que la mayoría de sus colaboradores hayan unido fuerzas para apoyar a la protagonista en todo momento. Entre ellos, el madrileño y la gallega.