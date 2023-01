Kiko Hernández estalla, como nunca, contra Gloria Camila: “Tenéis mucho que callar”

La tensión que existe entre Kiko Hernández y la familia de Gloria Camila es cada vez más grande. La hija de José Ortega Cano volvía a aparecer en Sálvame por los mismos motivos que la vez anterior: impedir que el programa se acercara al museo de su padre inaugurado el pasado 19 de enero en San Sebastián de los Reyes. Además, aprovechaba para dedicarle unas palabras al colaborador.

Durante el programa, el reportero Kike Calleja se trasladó a la inauguración del museo taurino de Ortega Cano para tratar de hablar con él. La conversación fluía de la manera más normal, pero en ese instante se acercaba Gloria Camila para interrumpir y alejar a su padre del programa: “Perdóname Kike, pero venga papá”, le decía muy seria. “Este programa te denigra”, continuaba diciendo, lo que provocó un gran enfado por parte de los colaboradores del programa, en especial al reportero: “A ver si alguna vez habláis bien”, le decía desde lejos.

“Dile a Kiko Hernández que deje de reírse de la gente”, decía en tono muy amenazante. El aludido, como era de esperar, tenía mucho que decirle y aunque aseguraba que iba a ser serio no se cortó en nada: “Pensaba que eras inteligente, pero demuestras que eres gilipollas. Yo no me he reído de tu padre por imitar como anda, podrías hacerlo por todas las mierdas que tiene, como que ha matado a una persona cuando iba borracho perdido”, unos comentarios que impactaban mucho a los allí presentes.

“Si de verdad quisiera haceros daño, diría que sois unos mierdas y unos lameculos del ser. Vosotros sí que tenéis mucho que callar, asquerosos”, les decía gritando. Adela González, presentadora del programa, no sabía ni que decir ante lo que acababa de escuchar y solo le salía comentar: “Pues menos mal que ibas a ser suave”.