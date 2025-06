En los últimos días, los espectadores de Telecinco fueron testigos de cómo Makoke fue una de las expulsadas más recientes de Supervivientes 2025, por lo que se quedó a las puertas de la gran final. Algo verdaderamente doloroso para un concursante, después de haber estado más de 90 días de aventura. Aun así, ella no dudó en sacar la parte positiva de la situación, y es que por fin iba a poder reencontrarse con los suyos. Como no podía ser de otra manera, muchos han sido los programas de televisión que han hablado de la decisión de la audiencia del reality que se desarrolla en los Cayos Cochinos de Honduras. Además, también han tratado de encontrar el motivo por el que ha acabado siendo expulsada. Uno de los más contundentes, como no podía ser de otra manera, ha sido Kiko Hernández. En su intervención en la nueva entrega de Tentáculos, no ha dudado en sincerarse al respecto.

Tal y como hizo saber el colaborador de televisión en directo, la decisión de la audiencia de expulsar a Makoke podría haberse producido por haber incumplido, en varias ocasiones, las normas del concurso. «A ver, a esta señora la han echado de Supervivientes por tramposa», comenzó diciendo Kiko Hernández en Tentáculos. Pero no todo quedó ahí, ya que el tertuliano afincado en Melilla dio a conocer detalles muy concretos sobre una supuesta estrategia que la ex mujer de Kiko Matamoros llevó a cabo para entrar al concurso con comida, algo que está terminantemente prohibido. «Esta señora entró con barritas de proteína que le metió su hijo en la maletita, sin que nadie lo vea», comentó el colaborador del programa que se emite de lunes a viernes en Canal Quickie y TEN. Según su testimonio, Javier Tudela le habría guardado esas barritas en el doble fondo de la maleta de la ya ex concursante.

Debemos tener en cuenta que no es la primera vez que el hijo mayor de Makoke se ve envuelto en una polémica similar. El propio Kiko Hernández quiso recordar una anécdota que ocurrió hace tan solo unos años. Por aquel entonces, el hermano de Anita Matamoros fue expulsado de Sálvame Snow Week por razones similares.

«¿Por qué echaron a Tudela de la Snow Week? ¿Por qué? Porque se metió un móvil en los huevos», aseguró Hernández, mirando fijamente a una de las cámaras de Tentáculos. Una confesión que, como era de esperar, no dejó absolutamente indiferente a ninguno de los que se encontraba en el «pisito».

Tanto es así que Carlota Corredera no tardó en aprovechar la ocasión para tirar de humor: «Te cuesta lo mismo decir ‘testículos’, cariño, lo mismo…» Kiko Hernández no dudó en ir muchísimo más allá, siguiendo adelante con la broma de la presentadora: “Los huevos de oca, que son los que tienes tú”.

Sea como sea, lo cierto es que la audiencia tuvo claro que Makoke tenía que poner punto y final a su aventura en los Cayos Cochinos de Honduras, después de haber convivido con sus compañeros durante más de 90 días. Una experiencia verdaderamente extrema que, seguramente, ¡jamás olvidará!